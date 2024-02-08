شكرا لقرائتكم خبر عن عادات وأمراض وراء الإصابة بالهالات السوداء ..استشاري تقدم نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بالطبع تساعد مستحضرات التجميل على إخفاء الهالات السوداء ولكنها لا يمكن لها أن تعالجها ولا تخلصك منها، بل إنها تعمق المشكلة وتزيد حدتها، فالعلاج ضرورى من خلال الابتعاد عن الكثير من العوامل والأسباب التي تزيد من الهالات السوداء، فضلا عن الاهتمام بترطيب البشرة والجلد حتى لا تزيد الهالات في درجة حدتها.

وفقا لتقرير نشر في موقع سكين سيتى انديا المعنى بصحة الجلد، فإن الهالات السوداء لها مسببات كثيرة أهمها على الاطلاق هي الجينات أو الوراثة، فالهالات السوداء تزيد كلما تقدمت المرأة في العمر كذلك تزيد لدى من لديها تاريخ وراثى أو جيني، ولكن الحفاظ على البشرة وسلامتها يعزز من عدم زيادة حدتها، فضلا عن بعض المسببات الأخرى التي تتعلق بممارسات خاطئة تمارسها الفتيات منها الإفراط في تناول الكافيين ومشروباته، فالمستويات العالية منه تعمل على احتفاظ الجسم بالمياه مما يزيد من الانتفاخ والدرجة الداكنة حول العينين.

تابع التقرير محذرا أيضا من تناول الكثير من الملح لأنه يسبب نفس ضرر الكافيين على الهالات، فضلا عن أهمية استخدام واقي الشمس عند الخروج للشمس.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة ابتسام احمد استشاري الجلدية قصر العيني أن الهالات السوداء لها الكثير من المسببات منها الوراثية ومنها الضعف الحاد أو مشكلات تخص الأنيميا وغيرها من المسببات المرضية الكثير، ولكن أيضا الإرهاق الحاد والتوتر يزيد من حدتها وظهورها، فضلا عن بعض العادات غير الصحية منها النظر الكثير للأجهزة الإلكترونية دون حدود يزيد من فرص ظهورها، و يصبح لونها داكنا اكثر، اضطرابات النوم ومشكلاته أيضا قد تتسبب في زيادة هذه المشكلة.

نصحت استشاري الجلدية بضرورة الاهتمام بترطيب الجسم والجلد بشكل عام، من خلال تناول الكثير من المياه والمشروبات منزوعة السكر الصحية التي تعزز من ترطيب الجسم بالكامل، أما ترطيب البشرة خارجيا فيكون بالمرطبات الصحية منزوعة العطور التي يصفها الطبيب المختص، فترطيب الوجه والعناية به يعزز من تقليل حدة ظهور الهالات فضلا عن أهمية تناول الطعام الصحيه وعلاج الأنيميا وفقر الدم، فضلا عن أهمية علاج المشكلات الجلدية التي تصيب الوجه والهالات مثل الالتهابات أو الحساسية وغيرها لأن كثرة الحكة فى هذه المناطق أو هرشها قد يسبب ظهور أقوى للهالات.