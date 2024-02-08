فوائد زهرة البنفسج للتنحيف! فتاة سعودية تكشف هل هي موجودة أم مجرد وصفة شعبية؟

بيروت - نادين محمد - تمتلك زهرة البنفسج العديد من الخصائص المهمة لصحة الجسم، حيث شاع استخدامها منذ القدم في الطب البديل لعلاج مختلف الحالات المرضية، كما تدخل حديثاً في تصنيع بعض العقاقير، أبرزها الأسبرين Aspirin، لاحتوائها على حمض الساليسيليك Salicylic acid، هذا إضافة إلى مواد أخرى تنتمي إلى الفلافونويد Flavonoids، مثل الأوجينول Eugenol، كايمبفيرول Kaempferol، كيرسيتين Quercetin، سكوبوليتين Scopoletin. أما المادة الأهم في زهرة البنفسج والمسؤولة عن فوائدها الطبية بحسب الهيئات الصيدلانية البريطانية، مادة جلوكوسيد Glucoside التي تنبع منها رائحة البنفسج وتمنحها اللون الأزرق البنفسجي الفاتح.

ما هي فوائد زهرة البنفسج؟ وهل من ضمنها منفعة للتنحيف وخسارة الدهون؟ تابعي سيدتي سطور هذا المقال لمعرفة الإجابة.

فوائد زهرة البنفسج

الخصائص التي تمتلكها زهرة البنفسج وأتينا على ذكرها في المقدمة، قد تكون غير مألوفة للكثير، ولكن هذه الزهرة تحتوي على عناصر غذائية أخرى لا تقل أهمية، إذ بينت الأبحاث العلمية أن زهور البنفسج تحتوي على الصابونين Saponin وعلى نسب من فيتامين C توازي تلك الموجودة في البرتقال وعلى معدلات مضاعفة من فيتامين A الموجود في السبانخ. وهذا ما يبرهن استخدامها في القدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية، منها:

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علاج السرطان

أظهرت دراسات عدة أن الاستهلاك المنتظم لزهور البنفسج قادر على علاج الأورام السرطانية في مراحلها المبكرة، وذلك للمستويات العالية التي تمتلكها من مضادات الأكسدة القادرة على محاربة الجذور الحرة، العامل الرئيسي لنمو السرطان.

علاج التهاب الشعب الهوائية

تساعد على التخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائية والأعراض المرافقة له، مثل السعال، لاحتوائها على ديكوتيون Decoction، وهي مادة قوية مهمة لصحة الرئة، كما أنها علاج فعال لنزلات البرد والانفلونزا، فهي تساعد على تخفيف احتقان وتضخم الغدد الليمفاوية.

إذابة الخراجات

من أشهر استخدامات زهرة البنفسج إذابة الخراجات، الكتل والأنسجة الليفية للثدي، حيث يوصى بعض المعالجين بالأعشاب بوضع كمادات من زهور البنفسج لعلاج سرطان الجهاز اللمفاوي، سرطان الثدي، الرئة والجلد. ومن الوصفات الشعبية الشائعة مزج الزيت بزهور البنفسج لإذابة كتل الثدي أو كوسيلة وقائية.

التقليل من الالتهاب

يساعد شراب البنفسج على مكافحة التهاب الجيوب الأنفية، الشعب الهوائية والتهاب الحلق.

التخفيف من الألم

حمض الساليسيليك الموجود في زهور البنفسج يصنف كمسكن للألم، فهي تعتبر بديلاً طبيعياً للإسبرين، إذ تدخل كمكون أساسي في تصنيعه. وبالتالي، لها القدرة على التخفيف من آلام الصداع، المفاصل وغيرها من الآلام الناتجة عن الالتهاب.

علاج للأرق

أظهرت الأبحاث أن تناول شاي البنفسج لمدة 5 أيام متتالية قبل النوم يساعد في التخلص من الأرق، إذا تعد زهور البنفسج بمثابة مهدئ طبيعي، تساعد على الاسترخاء وإزالة التوتر.

الحفاظ على صحة القلب

تحتوي زهرة البنفسج على مادة تدعى الروتين Rutin التى تنتمى إلى مجموعة الفلافونويد، تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة والمقاومة للأمراض، حيث تمنع ترسب الصفائح الدموية وتقوي الشعيرات الدموية، كما تعمل كمضاد للالتهابات.

هل تساعد زهور البنفسج على خسارة الوزن؟

في الحقيقة، ما من دراسات دقيقة تناولت هذه المنفعة بإسهاب، فقد تم ربط بعض الفوائد التي توفرها زهرة البنفسج بـ التنحيف، وهذه الفوائد هي:

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الهضم

تساعد الألياف القابلة للذوبان في زهور وأوراق البنفسج على التقليل من مستوى الكوليسترول السيء وفي تحسين البكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم، إضافة إلى حركة الأمعاء، ما يمنع الإصابة بالإمساك وبانتفاخات البطن.

تنقية الدم

تستخدم أوراق وزهور البنفسج لتنقية الدم، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

مدرة للبول

تتكون زهور البنفسج من قلويدات Alkaloids، من بينها الفايولين Violen، وهي مادة عضوية لها تأثير استرخاء على الأوعية الدموية، وتساعد في تدفق الدم بسهولة، ما يساعد على توازن ضغط الدم. إلى ذلك، مركبات الفلافونويد الموجودة في زهرة البنفسج تعمل كمدر للبول، ما يمنع احتباس السوائل في الجسم والذي يسبب زيادة الوزن.

كيفية استخدام زهرة البنفسج للتنحيف

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يمكن إعداد شاي زهور البنفسج وتناوله لمرات عدة في اليوم قبل أو بعد الوجبات، وفق الطريقة التالية:

تضاف حفنة من أوراق البنفسج الطازجة أو المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

يترك المزيج على نار هادئة لبضع دقائق.

يصفى الشاي من الأوراق ويتم تناوله.

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