شكرا لقرائتكم خبر عن برد وحر والعكس. .إزاي تحافظ على جهازك التنفسى من تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم حر ويوم برد..هذا ما نشهده من تقلبات شديدة في الطقس، الأيام الماضية تعرضت البلاد لموجة برد شديدة، ثم بدأ الطقس بالتحسن ولكن ما لا نتوقع هو ارتفاع درجات الحرارة، ومن المعروف أن تقلبات الطقس تتسبب في ارتفاع أعداد الإصابة بأمراض ومشاكل الجهاز التنفسي، ويقدم الخليج 365 أبرز النصائح التي تقلل فرص الإصابة.

وفقا لتصريح خاص للدكتور محمد عاشور استشاري أمراض الصدر في كلية طب الزقازيق، أن تقلبات الطقس، مع تخفيف الملابس، وعدم الاهتمام بالتغذية الغنية بالعناصر الغذائية، تعد عوامل مسببة للإصابة بالأمراض التنفسية.

وقدم استشاري الصدر، بعض النصائح للوقاية من الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي، ومنها:

-التهوية الجيدة للمنزل في الصباح أي عند سطوع الشمس، تعد من الأمور الجيدة التي تساهم في تنقية المنزل من أي فيروسات.

-أخذ قسط كاف من النوم يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

-الاهتمام بالتغذية الجيدة الغنية بفيتامين سي ، والحديد، ومضادات الأكسدة، تعد من الحيل الجيدة التي تقوي من الإصابة بمشاكل أو أمراض الجهاز التنفسي، ولذا إدمج في نظامك الغذائي اليومي طبق من السلطة الخضراء، وأيضا طبق من الفواكه المشكلة.

-في حالة تقلبات الطقس والبرودة بشكل مفاجيء، عليك تغطية الأنف والفم بالكمامة، وذلك لتجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة التي تؤثر علي الجهاز التنفسي.

-من أهم النصائح تناول السوائل الدافئة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومنها الينسون، والنعناع، ويجب تحليتهم بالعسل الأبيض.

-عليك أخذ اللقاحات التي تساهم في تحفيز الجهاز المناعي، وتحمي الجهاز التنفسي من العدوي، مثل مصل الأنفلونزا الرباعى ومصل المكورات الرئوية.