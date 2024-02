شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: خبراء صحة يحذرون من تفشى فطر يؤثر على العقل ويحول البشر إلى زومبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء فى مجال الصحة من تفشى نوع من الفطريات يمكن أن تحول البشر إلى زومبى، والتي قد تسبب لـ "نهاية العالم"، على حد وصف الخبراء، مشيرين إلى أن الفطريات التى تسبب أشخاص أشبه بالزومبى مثل تلك تم استعراضها في البرنامج التلفزيوني الشهير The Last of Us.

وقال خبراء في الأمراض الفطرية، كما جاء فى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن حجم التهديد الذي يواجه البشرية غير معروف، فقد حذّر أعضاء البرلمان بالولايات المتحدة، من احتمال حدوث كارثة الزومبي الناجمة عن الفطريات التي تغير فى العقل، ويجب أن يشعر الناس بالقلق تجاة هذا التهديد.

وأضافوا، أن حالات العدوى الفطرية الجديدة القاتلة القادرة على استعمار الأجسام البشرية، كما هو الحال في البرنامج التلفزيوني الشهير The Last of Us ، تظهر بشكل أسرع من أي وقت مضى وتتطور بسرعة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، إن الخبراء يقولون إنه لا توجد أبحاث كافية حول العلاجات الجديدة لأنها ليست مربحة لشركات الأدوية.

وأوضح، ماثيو فيشر، أستاذ الأمراض الفطرية في إمبريال كوليدج لندن، إن حجم التهديد الذي يواجه البشرية غير معروف، مؤكدا أمام لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، "إن الفطريات تفرض عبئاً عالمياً هائلاً على الصحة العامة"، "إن الأمراض الفطرية موجودة وتتصدرأعلى المستويات من حيث الوفيات العالمية".

وقالت الصحيفة ، إن هناك فطر يسمى "كورديسيبس"، أو فطر زومبي النمل، قادر على التحكم في عقول الحشرات باستخدام مواد كيميائية ذات تأثير نفسي، فهو يستنزف أجسامهم من العناصر الغذائية قبل توجيههم إلى مكان مرتفع ويطلقوا الجراثيم لإصابة الآخرين.

يُظهر The Last of Us الحائز على جائزة إيمي، وهو دراما ما بعد نهاية العالم مستوحاة من لعبة فيديو ناجحة، أظهرت أن فطر كورديسيبس انتشر إلى البشر وقضى على معظم البشرية.

ومن المثير للقلق أن البروفيسور فيشر قال، إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يتسبب في تطور الفطريات مثل كورديسيبس والتكيف مع الظروف الأكثر دفئًا - مما قد يمكنها من استعمار الأجسام البشرية.

وأكد، أن الفطريات من هذا النوع تنتج مواد كيميائية ذات تأثير نفسي قوي، والتي يمكن أن تؤثر على سلوكنا بشكل كبير، ويمكنها أيضًا أن تنتشر وتغزو البشر، مضيفا، "إن هناك مستوى من الذعر العام حول الفطريات.

وقالت الصحيفة: "يعاني أكثر من 6.5 مليون شخص من أمراض فطرية خطيرة، وتتسبب هذه الأمراض في وفاة 2.5 مليون شخص كل عام، وهو عدد يفوق عدد ضحايا الملاريا والسل مجتمعين"، وقال البروفيسور فيشر، إن الهجمات الفطرية تهدد أيضًا الإمدادات الغذائية العالمية، وهو ما قد يكون "كارثيًا"، مؤكدا، أن التهديدات الجديدة تظهر طوال الوقت والأمراض تتطور بسرعة لمكافحة الأدوية.

وأوضحت أن الفطريات مثل كانديدا أوريس، وهو مرض فطري مقاوم للأدوية يمكن أن يسبب التهابات في مجرى الدم والوفاة، انتشر بسرعة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية.

وأوضح فيشر، إن هناك ما لا يقل عن 20 دواءً جديدًا مضادًا للفطريات في مرحلة ما قبل المرحلة السريرية، إذا تمكنا من إطلاق هذه الأدوية، فإنها ستعزز بشكل كبير مخزوننا المضاد للفطريات، يمكن أيضًا استخدام بعض الفطريات لعلاج الأمراض.