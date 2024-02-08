شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: سمك السلمون يخفض الكولسترول لاحتوائه على 4 مركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون أن سمك السلمون يخفض نسبة الكولسترول، بفضل 4 مركبات "سحرية" يحتويها "السلمون" لتصبح مركبات فريدة مرتبطة بانخفاض نسبة الكوليسترول، حيث يوفر تناول سمك السلمون ما لا يقل عن 30 مستقلبا وهي مواد يتم إنتاجها أثناء عملية الهضم أو غيرها من عمليات الجسم تعزز الصحة، وتعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أوصى أخصائيو التغذية منذ فترة طويلة بإدراج سمك السلمون في وجباتك، لأن الدراسات تظهر أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير منه يؤدى الى خفض أوزانهم وخلوهم من الأمراض.

يعتقد باحثون من جامعة كولورادو، أنهم حددوا 4 مركبات على الأقل في الأسماك يقولون إنها يمكن أن تقلل من النوع "الضار" من الكوليسترول، وهي المادة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية وتؤدي إلى إتلافها، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.أظهرت دراسة أن سمك السلمون يحتوي على مركبات فريدة مرتبطة بانخفاض نسبة الكوليسترول.

وأظهرت دراستهم الجديدة، التي نشرت في مجلة التغذية، أنه من خلال تناول سمك السلمون يمكنك تناول ما لا يقل عن 30 مستقلبا - وهي مواد يتم إنتاجها أثناء عملية الهضم أو العمليات الكيميائية الأخرى ترتبط بتحسينات كبيرة في صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة، طلب الباحثون من 41 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا اتباع نظام غذائي متوسطي يشمل مجموعة من الأسماك واللحوم قليلة الدسم والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

ثم قاموا بتقييم مدى صحة نظام القلب والأوعية الدموية لديهم من خلال تحليل الدم وإجراء اختبارات أخرى، تم إجراء الاختبارات قبل وبعد النظام الغذائي يتضمن النظام الغذائي حصتين من سمك السلمون أسبوعيًا لمدة فترتين مدة كل منهما خمسة أسابيع، مع استراحة لمدة شهر بينهما.

كان المشاركون يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن ولكن لم يكن لدى أي منهم أي حالات امراض مصاحبة مثل مرض السكري من النوع الثاني، كما تم تحليل عينات من الطعام المقدم للمشاركين في المختبر.

ووجد الباحثون ما مجموعه 1518 مركبًا في الطعام، ولكن تم العثور على 508 فقط منها خاصة بالسلمون، إذ وجد الباحثون مركبًا في سمك السلمون ولكن ليس في أي أطعمة أخرى، فقد صنفوه على أنه مركب خاص بغذاء سمك السلمون، ووجدوا زيادات في مركبين خاصين بالسلمون واللتين تعملان على خفض الكوليسترول في الدم.

وكانت العديد من هذه المواد عبارة عن دهون، مما يقدم دليلاً إضافيًا على الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك.

علاوة على ذلك، وجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من هذه المواد في دمائهم لديهم انخفاض أكبر في إجمالي الكوليسترول، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية، والبروتين الدهني B، وهو مؤشر على الإصابة بأمراض القلب.

وكتب الباحثون: "نحن أول من حدد المركبات النشطة بيولوجيًا الخاصة بسمك السلمون والتي تزيد في البلازما بعد تناول نظام غذائي متوسطي مع حوالي 4-8 أونصة (واحدة أو شريحتين) من سمك السلمون أسبوعيًا"، علاوة على ذلك، ارتبطت العديد من هذه المركبات الخاصة بالأغذية بتحسن قصير المدى في مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية."

وقالت الصحيفة، إن هناك عدة أنواع مختلفة من سمك السلمون - خمسة أنواع من سلمون المحيط الهادئ ونوعان من سلمون الأطلسي، يعتبر سمك السلمون المحيط الهادئ الذي يتم صيده من البرية هو الأكثر صحة بشكل عام، في سمك السلمون البري، تعتمد كمية ونوع أوميجا 3 الموجودة على الطحالب والعوالق في النظام الغذائي للأسماك، في سمك السلمون المستزرع، يعتمد ذلك على نوع العلف الذي يتناولونه.

يتكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​من الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، لقد صنف قدر كبير من الأبحاث النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره النظام الغذائي القياسي الذهبي.

وجدت دراسة نشرت العام الماضي أن التبديل إلى نظام غذائي متوسطي من النظام الغذائي الغربي العادي يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول، وكلما بدأت حياتك في وقت مبكر، كلما كان ذلك أفضل.