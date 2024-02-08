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عدن - ياسمين التهامي - هل حليب الإبل يضبط السكر في الدم ويحميك من النوبة القلبية؟ إجابة مذهلة

كشفت دكتورة التغذية إجلال الجلال، عن فوائد حليب الإبل لمرضى السكري والقلب وهشاشة العظام.

وقالت خلال ظهورها ببرنامج "صباح السعودية"، إن الدراسات أثبتت أن حليب الإبل يحفز هرمون الأنسولين، وهو مفيد لمن يعانون من مرض السكر من النوع الثاني.وأضافت: هذا الحليب يمنع حدوث حساسية الأنسولين، والكوب الواحد من حليب الإبل يعطي الشخص من 90 لـ 100 كالوري، لكن حليب البقر كامل الدسم يعطي 150 كالوري، وقليل الدسم 120، أما منزوع الدسم يعطي 90 كالوري.

وأشارت إلى أن حليب الإبل ليس منزوع الدسم وبه دهون ويعطي فوائد كثيرة والكوليسترول به قليل، ومفيد أيضا لمرضى القلب.

وتابعت: "الكالسيوم الموجود بحليب الإبل أعلى من الموجود بحليب البقر والغنم، ولذلك فهو مفيد لمن يعانون من هشاشة العظام".