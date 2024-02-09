شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة تزيد نسبة الكوليسترول الجيد فى جسمك.. نام كويس واشرب مية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوعان مختلفان من الكوليسترول في جسمك، البروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول الجيد والبروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار، والحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد أمر مهم لصحة القلب، وفى هذا التقرير نقدم عادات بسيطة تساعدك على زيادة الكوليسترول الجيد، بحسب موقع "تايمز ناو".

عادات بسيطة تساعدك على زيادة الكوليسترول الجيد النوم الجيدمن المهم أن تحصل على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم يوميا لأنه يساعد على تحسين مستويات الكولسترول الجيد لديك.

وجدت الأبحاث أن مستويات الكوليسترول الجيد ترتفع لدى الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات، تنخفض بشكل حاد لدى الأشخاص الذين ينامون لمدة 4 ساعات أو أقل.

التمارين الرياضيةأدرج نوعا من التمارين الرياضية في روتينك اليومي، حيث إن الرياضة تحسن مستويات الكوليسترول الجيد، يمكن لتدريبات المقاومة، مثل رفع الأثقال، أن تحسن مستويات الكوليسترول الجيدة، وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يكون التدريب المستمر على المقاومة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، مفيدًا لمستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخينومن المعروف أن التدخين يسبب العديد من المشاكل الصحية من مشاكل الجهاز التنفسي إلى أمراض القلب، يمكن أن تكون القائمة لا نهاية لها.

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيدة، حيث إن مستويات الكوليسترول الجيد تنخفض مع التدخين، وتزداد بعد التوقف عن التدخين (بين المدخنين).

حافظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍيعد شرب كميات كافية من السوائل أمرًا في غاية الأهمية لأنه يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول لديك.

يرتبط نقص الترطيب المزمن وانخفاض تناول الماء بشكل معتاد بارتفاع مخاطر مشاكل القلب، بما في ذلك انخفاض مستويات الكوليسترول.

أطعمة تزود الكوليسترول الجيدتناول زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات (حفنة) والبذور مثل بذور الشيا.

تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على نسبة عالية جدًا من الأنثوسيانين، مثل الباذنجان والملفوف الأحمر والتوت الأزرق والتوت الأسود.

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

تناول الأسماك الدهنية بشكل متكرر (السلمون والتونة والماكريل والسردين).

اشرب قهوة سوداءيقترح الأطباء شرب القهوة السوداء يوميًا لتحسين مستويات الكوليسترول لديك. ومع ذلك، تأكد من عدم إضافة أي نوع من الإضافات مثل السكر، حيث أن شرب القهوة السوداء تحسن مستوى الكوليسترول الجيد.





فقدان الوزنالسمنة هي أيضا سبب رئيسي لزيادة مستويات الكولسترول الضار، عندما يكون وزنك صحيًا، فإن ذلك يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد لديك.





السيطرة على التوتراتبع الطرق التي تساعد على إدارة التوتر، من خلال تمارين الاسترخاء، أخذ إجازات دورية من العمل، وممارسة الهوايات، لأن ذلك يمكن أن يساعد في إدارة التوتر لديك والذي يمكن أن يساعد في النهاية في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد لديك.