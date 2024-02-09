شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الوعي والتأمل تساعدك على التخلص من الاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية، أهم المشكلات اليومية النفسية التي تقابل الكثير منا، أحاسيس ومشاعر لا يمكننا تجاهلها وتؤثر على علاقاتنا الاجتماعية وعلى مهاراتنا اليومية وعلى قدرتنا على التعامل مع أحداث اليوم.

أوضح تقرير نشر في موقع the conversations أن الممارسات النفسية اليومية يمكن أن تساعد بشكل كبير على تعزيز الوعي والتخلص من المشكلات والاضطرابات النفسية التي تحاصرنا يوميا، ما بين أفكار اكتئابية، ومشكلات مستقبلية، وقلق وتفكير زائد.





تابع التقريرأنه لابد من إدراج والاعتماد على الكثير من الممارسات الذهنية اليومية التي تقاوم الاضطرابات النفسية والضغوط، وتساعدنا على التمتع بصحة عقلية ونفسية متزنة ومنها:

ـ تمارين اليوجا تساعد على تنظيف العقل والذهن من الأفكار المشوشة والسلبية.

ـ تمارين التأمل مثل ممارسة الجلوس في حالة سكون دون ضوضاء أو التحدث مع أحد غيرك ، لتتأمل ما حولك دون ضغوط، تقنية تصفى الذهن وتعزز القدرات العقلية.

ـ تمارين الوعي والإدراك مثل التأمل والتركيز على الصفات الإيجابية في شخصيتك، وتأكيدها والرضا عنها، أحد أهم الممارسات التي تساعد على تعزيز الانتباه الذهنى الإيجابى، وتحسن من قدراتك العقلية، وتعزز سلامتك النفسية.

ـ الممارسات التي تعمل على التهدئة مثل التنفس العميق من البطن والزفير من الأنف.

وركز التقرير على أهمية ممارسات البصيرة والوعي، فهذه الممارسات تتمثل في تركيز الإنسان على الصفات الإيجابية فيه مثل الفرح والرحمة والامتنان لغيره، وهو ما يعزز من رضا الإنسان عن نفسه ويجعله متصالحا مع أخطائه متقبلا لها، ويجعل الدماغ تطرد الأفكار السلبية ، فضلا عن أنه يساعد على التخلص من حالة القلق والاكتئاب والأفكار السلبية التي تسيطر على عقولنا، نتيجة الحكم على النفس.

كما تفيد تلك التمارين فى التخلص من مشاعر الحزن التي تنتج عن عدم رضاء الإنسان عن صفاته والصراع الذي يحدث بداخلنا.

تمارين الوعي والبصيرة تعزز من المشاعر الإيجابية بداخلنا مما تعزز من الطمأنينة والشعور بالسعادة والراحة، لذا يجب على الإنسان أن يمارسها بين الحين والآخر كل يومين على الأقل، لتعزيز الجوانب النفسية والذهنية وتؤثر بالإيجاب على الجوانب العقلية فتجعله أقوى من ناحية الانتباه والتركيز.