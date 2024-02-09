شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على انخفاض ضغط الدم.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم يعد من الأمراض الخطيرة في حالة إهمال العلاج، لأنه يعرضك لتوقف القلب في حالة عدم الانتباه لأعراضه.

وأشار الدكتور إبراهيم ناجي استشاري الباطنة في كلية طب المنيا، أن هناك العديد من الأعراض التي تساعد على اكتشاف التعرض لانخفاض ضغط الدم، ومنها:

- الدوخة

هل تشعر بالدوخة فور الوقوف؟..إذاً عليك قياس نسبة ضغط الدم إذا شعرت بهذا العرض، لأن الدوخة تعني انخفاض نسبته بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

- الإغماء

يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم الإصابة بالإغماء، وهذا يحدث عند انخفاض نسبة ضغ الدم بطريقة شديدة، والسبب الطبي هو عدم وصول الأكسجين للمخ.

-زغللة

يشعر الشخص المصاب بانخفاض ضغط الدم للإصابة والتعرض زغللة في الرؤية، والسبب انخفاض تدفق الدم إلى العينين.

- التعب والإرهاق

يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى انخفاض وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

- الغثيان

يميل الشخص المصاب بانخفاض ضغط الدم إلي الرغبة الملحة في الغثيان.

وأكد استشاري الباطنة، أن نسبة ضغط الدم إذا قلت عن 120 علي 80 يعد الشخص يعاني من إنخفاض نسبته، ويجب استشاري الطبيب لمعرفة الأسباب، وطرق الوقاية.