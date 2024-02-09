شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالغدة النكافية مع اقتراب عودة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة النكافية عدوى فيروسية معدية، تصيب الغدد اللعابية النكفية، وأعراضها تبدأ خفيفة وتكون عبارة عن الصداع والتعب والحمى، فإنه قد يؤدي فى النهاية إلى تورم فى الخدين والفك، وفقا لموقع HealthShots

وأشار التقرير إلى أن الغدة النكافية تؤثر على الأطفال، ويمكن أن يساعد التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) فى منع انتشار النكاف، فالغدة النكافية تعد عدوى فيروسية يسببها الفيروس المخاطى، وهو أحد أفراد عائلة فيروس الروبولا، وهو شائع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، وينتشر بسهولة عن طريق الرذاذ المحمول جواً أو السطحى.

ومن أسباب الإصابة بالغدة النكافية التالي:

ينجم مرض النكاف عن فيروس النكاف الذي ينتمي إلى مجموعة من الفيروسات تعرف باسم الفيروسات المخاطانية، وهذا الفيروس هو مصدر شائع للعدوى لدى الأطفال، حيث ينتقل فيروس النكاف من الجهاز التنفسي (الأنف والفم والحنجرة) إلى الغدد المنتجة للعاب الموجودة على جانبي الوجه (الغدد النكفية)، و يتكاثر الفيروس في هذا الموقع، مما يؤدي إلى تورم الغدة.

كيف ينتشر النكاف؟

النكاف فيروس ينتقل عبر الهواء، ويمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالقطرات المصابة من أنف الشخص المصاب وفمه وحلقه.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالغدة النكافية؟

- الأفراد الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

- الأفراد غير المحصنين.

- الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مغلقة والمخيمات والأماكن.

أعراض النكاف

- الحمى

- الصداع

- التعب.

- آلام العضلات.

- جفاف الفم.

- الشعور بالغثيان.

- فقدان الشهية.

ويعتمد علاج الغدة النكافية على التالي:

- الراحة فى الفراش.

- مسكنات الألم التى لا تستلزم وصفة طبية.

- تناول الكثير من السوائل.

-- وضع ضمادات دافئة أو باردة لقمع الغدد المتورمة.

- تناول طعامًا سهل المضغ.

- تجنب الأطعمة الحارة والدهنية.

-الغرغرة بالماء المالح.