شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لبناء العضلات وممارسة التمارين الرياضية.. للرجال بعد الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن لكبار السن ممارسة الرياضة ؟ وهل يمكنهم بناء العضلات بعد مرورهم بعمر الـ50 على سبيل المثال؟ أجاب تقرير نشر في موقع quora موضحًا أنه لا سن لممارسة الرياضة وأن كتلة العضلات بالفعل تنخفض كلما تقدمنا في العمر وكذلك قوة العضلات تقل تدريجيًا فضلاً عن بعض الضمور الذي يحدث فيها نتيجة التغيرات الهرمونية وقلة النشاط البدني فضلاً عن اختلاف النظام الغذائي وطبيعة الهضم، وكل العوامل التي تتغير بتقدمنا في العمر ووصولنا لمرحلة الشيخوخة، إلا أن ممارسة الرياضة لا يمكن التوقف عنها فضلاً عن إمكانية بناء العضلات أيضًا.

وأكد التقرير أنه من الممكن البدء في تعزيز صحة العضلات وبنائها فضلاً عن تعزيز صحة العظام بعد عمر الـ50 من خلال الممارسة المنتظمة والتي تتم وفقًا لإشراف مدرب أو معالج ويكون التمرين آمن وجيد ولا يكون قاسيًا أو به أحمال زائدة

وعن أهم التمرينات التي تساعد على بناء العضلات عند التقدم في العمر، والتي تعمل على تحفيز العضلات وزياده الجهد والقوة والتحمل والمقاومة منها:

تمارين المشي

تمرينات الجري وفقا لإشراف مختص

تمرينات الدراجات

بعض التمرينات الهوائية التي يحددها المختص أو المدرب

تمارين المقاومة أحد أهم التمرينات التي تعزز قدرة الجسم على تحمل الجهد والشيخوخة

تمرينات القرفصاء

تمرينات الضغط وفقا للعمر

وأضاف التقرير موضحا أهمية تعزيز الجسم بالمكملات الغذائية وفقا لرؤية الطبيب فضلا عن أهمية تنظيم النظام الغذائي الصحي وجعله متماشيا مع النظام الرياضي