شكرا لقرائتكم خبر عن هز الطفل الرضيع فى "الغربال" خلال السبوع قد يؤدي للوفاة.. طبيب يحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هز الطفل الرضيع فى الغربال خلال السبوع من العادات الخاطئة التى يتبعها الكثير من الناس، لأنهم لا يعرفون مخاطر هز الطفل المولود بشدة، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر هز الطفل الرضيع وتأثيرها على صحته.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن هز الرضيع بعنف فى السبوع أو غيره قد يسبب مشاكل خطيرة، حيث قد تؤدى إلى مشاكل فى المخ والابصار وقد تصل للوفاة، مضيفًا أن الأبحاث والدراسات أثبتت التأثير السيئ والضار لهز الرضيع.

وأوضح أن الطفل الرضيع لا يتحمل هزه بشدة، لأن رأس الطفل ربع حجم جسمه، كما أن الرقبة ضعيفة خاصة عند الاطفال المبتسرين أو وزنهم صغير.

وأشار إلى أن متلازمة هز الرضيع تسبب وفاة طفل من كل 4 أطفال يصابون بها، وأكثر من 50% منهم يعاني من مشاكل المخ والأعصاب والإبصار.

وتابع قائلاً أن مخ الطفل يكون فيه مسافة كبيرة بين عظام الجمجمة وبين المخ، كما أن مخ الرضيع يكون فيه نسبة ماء كبيرة، وكذلك لم تتكون بعض المادة التى تغلف الأعصاب فى المخ، لذا يكون مخ الطفل عرضة لأى صدمة أو اهتزاز، ويجب التعامل معه بهدوء وبدون عنف.

وحذر الأمهات من التعامل مع نوبات بكاء الطفل الرضيع بهزه ، لأن ذلك يعرضه لمتلازمة هز الرضيع، موضحاً أنه من الطبيعى أن يبكي الطفل فى الشهور الأولى بعد الولادة لأسباب عديدة منها نوبة المغص وغيرها.