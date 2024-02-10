شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تستيقظ من نومك مع شعور بجفاف فى الحلق؟.. اعرف السبب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث جفاف الحلق في الغالب بسبب مشكلات بسيطة مثل الجفاف أو النوم مع فتح الفم، ومع ذلك، وفقًا للأطباء، إذا كنت تعاني من أمراض مثل ارتجاع المريء أو مرض السكري، فقد تعانى أيضًا من هذه المشكلة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الاستيقاظ بجفاف الحلق وعلاجه، بحسب موقع "تايمز ناو".

أسباب الاستيقاظ بجفاف الحلق

قد تكون هناك ليال تستيقظ فيها بحلق جاف، خاصة أثناء الطقس البارد، وبحسب الأطباء أنه أمر طبيعي إذا حدث في بعض الأحيان ولكن إذا حدث ذلك لفترة طويلة، فقد يكون جفاف الفم علامة على وجود مشكلة كامنة مثل التنفس من الفم، أو الحساسية، أو انقطاع التنفس أثناء النوم.

ووفقًا للخبراء، فإن الحلق الجاف والخشن هو عرض شائع في فصل الشتاء عندما يكون الهواء جافا وتنتشر التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

عادةً ما يكون جفاف الحلق علامة على شيء بسيط، مثل جفاف الهواء أو نزلة برد في الرأس.

ومع ذلك، من المهم النظر إلى الأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعدك في معرفة سبب جفاف الحلق ومعرفة ما إذا كان عليك الاتصال بطبيبك.

قلة شرب الماء يمكن أن يكون جفاف الحلق علامة على عدم حصولك على كمية كافية من الماء للشرب يقول الأطباء أنه عندما تعاني من الجفاف، فإن جسمك غير قادر على إنتاج الكثير من اللعاب الذي يرطب الفم والحلق بشكل طبيعي. كما يسبب الجفاف كما يسبب الجفاف - زيادة الشعور بالعطش

- لون البول أغمق وأقل من المعتاد

- التعب والإرهاق

- الدوخة

النوم وفمك مفتوحًا

يمكن أن تحدث نوبات جفاف الفم المتكررة بسبب النوم وفمك مفتوحًا. يقول الأطباء إنه بسبب هذا، يجفف الهواء اللعاب الذي يحافظ عادةً على رطوبة الفم والحلق.

التنفس من خلال الفم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة والشخير والتعب أثناء النهار. الاحتقان الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية المزمنة أو مشكلة في الممرات الأنفية مثل انحراف الحاجز الأنفي يسبب أيضًا التنفس من الفم. الربو والأمراض التنفسية إذا كنت تعاني من الربو أو أي مرض تنفسي آخر مشابه، فمن المرجح أن تتنفس من خلال فمك لأن الحالة تسبب تقييد تدفق الهواء.

يقول الأطباء إن استخدام أجهزة الاستنشاق لفترة أطول يمكن أن يجعل جفاف الفم أسوأ، لأن منبهات بيتا 2 الموجودة في أجهزة الاستنشاق الإنقاذية تقلل من تدفق اللعاب بمرور الوقت، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

قد تؤدي منبهات بيتا 2 وموسعات الشعب الهوائية الأخرى أيضًا إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يؤدي إلى الارتجاع المعدي المريئي.

يمكن أن يؤدي الارتجاع إلى تفاقم أعراض جفاف الفم والحلق. مرض ارتجاع المرئ ارتجاع المريء هو حالة خطيرة تؤدي إلى تدفق حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب جفاف الفم والحلق. يمكن أن يكون له أيضًا أعراض ذات صلة مثل الإحساس الغامض بوجود شيء ما عالق في الحلق.

وفقًا للأطباء، فإن الاستلقاء يمكن أن يجعل أعراض ارتجاع المريء أسوأ وقد يكون ذلك أحد أسباب جفاف الفم والحلق في الليل.

وينصح الخبراء بتجنب الطعام لمدة أربع ساعات على الأقل قبل موعد النوم لتجنب هذه الحالة.

مرض السكرتقول الدراسات إن مرض السكري يؤثر على إنتاج اللعاب بعدة طرق، وكثيراً ما يعاني أولئك الذين يعانون من هذا المرض من الجفاف وجفاف الفم بسبب زيادة التبول.

يؤدي انخفاض إنتاج اللعاب إلى جفاف الفم والحلق أثناء الليل أو عند الاستيقاظ في الصباح.