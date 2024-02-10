شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح فوائد البصل لمناعتك وصحتك خلال تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد تقلبات شديدة في الطقس، ففي النهار يكون الطقس حارا، وفي المساء باردًا، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس، كنزلات البرد والإنفلونزا، والتهاب الشعب الهوائية، لذا يجب تناول بعض الأطعمة التي تساهم في الحفاظ علي صحتك من العدوي، وضمنها البصل.

أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن البصل يعتبر مضادات حيوي طبيعي، يساعد في تقوية الجهاز المناعي، والحماية من العدوي المرتبطة بتقلبات الطقس، ويمكنك تناوله بأشكال عديدة، عن طريق إضافته للطعام أثناء الطهي، وأيضًا وضعه مع طبق السلطة الخضراء نيئ، أو تناوله بجانب شوربة العدس، والرنجة والفول.

وأوضح استشاري السمنة والنحافة، أن البصل تناوله لا يجلب لك فقط تقوية الجهاز المناعي، بل له العديد من الفوائد الأخرى التي تحل علي الجسم، ومن ضمنها التالي:

- البصل يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي من دورها تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، وأيضًا العدوي كنزلات البرد والأنفلونزا.

- البصل غني بالعناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومنها فيتامين سي، ما يجعله تناوله مهم لحماية الجسم من الالتهابات.

- يحتوي البصل علي نسبة جيدة من الكبريت الذي يقلل من الإصابة بالسرطان، أو تكوين الخلايا السرطانية داخل الجسم، وخاصة سرطان القولون.

- لأن البصل يحتوي مضادات الالتهابات التي تسمي " كيرسيتين" فتناوله يحميك من الإصابة بالحساسية الموسمية.

- يقلل تناول البصل من الإصابة بالتهاب المفاصل خلال فصل الشتاء.

- يرجع احتواء البصل علي نسبة عالية من الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتناوله يحد من الإصابة بالإمساك.

- تناوله يقلل من فرص التعرض للإصابة بإنخفاض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، ولذا يسحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، يمكنك تناول البصل، فهو منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تزيد من شعورك بالشبع لفترة طويلة، وهذا يجعلك تخفض وزنك بشكل أسرع.