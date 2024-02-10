شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المدارس.. إزاى تخلى طفلك مقبل على المذاكرة والدراسة بنصائح نفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل الآباء يريدون أن يجعلوا أطفالهم أكثر إقبالا على المذاكرة والدراسة وأكثر رغبة فى التحصيل، لذا ينصح تقرير نشره موقع edzym بضرورة انتهاج منهج التحفيز، موضحا

أهمية فكرة التحفيز من الآباء للأبناء لأنه من أساليب التربية الذكية التي تساعدهم على توجيه أطفالهم للدراسة وتعزيز قدرتهم على التحصيل والفهم والاستيعاب.

ومن أبرز النصائح التي وجهها التقرير للآباء والأمهات لتعزيز قدرة أطفالهم على المذاكرة والتحصيل والعودة مرة أخرى للمذاكرة:

تحديد الأهداف للأطفال وقت الدراسة، فتنظيم وتخطيط جدولهم اليومي أمر فى غاية الأهمية، ويعزز قدرتهم على المذاكرة والتحصيل.

الاهتمام بالرد على أسئلة الطفل وتوجيهه ناحية المعلومة السليمة وتحفيزه بالقراءة والتحصيل.

اجعل التكنولوجيا جزءاً من تعليم طفلك توافقا مع جيله وطبيعة حياته وكن صديقا له.

وفى السياق ذاته، ينصح الدكتور أمجد العجرودي، استشاري نفسي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، باتباع مجموعة من النصائح والحيل التى تساعد على جعل الطفل يرغب أكثر فى الدراسة منها:

-أسلوب الثواب عند المذاكرة أمر فى غاية الأهمية، فالمكافأة والإثابة من أفضل عوامل التحفيز النفسي للطفل للإقبال على المذاكرة.

-لا تنهر طفلك ولا تكن قاسيا عليه فى المذاكرة أو التحصيل، كن هينا وهادئا وحافظ على ثباتك.

-ابن علاقة صحية مع طفلك، وكن داعما له، واجعله يشرح لك يومه الدراسي على الدوام، واهتم بتفضيلاته وادعمها ولا تكن قاسيا عليه رغبة فى التوجيه.

-دائما ما تترك لطفلك جانباً من اليوم فيه جزء من الترفية لتعزيز صحتهم النفسية، اعطهم وقتا من الراحة بين الحين والآخر لقدرتهم على مواصلة المذاكرة والتحصيل.

-لا تضغط على طفلك بالمقارنات مع أصدقائه فى المدرسة ولا مقارنات مع أقرانه في مستواهم الدراسي وتحصيلهم.

-دائما عزز مهاراته وميزاته فى المذاكرة والتحصيل واثن عليه على الدوام لتحفزه على الدراسة.