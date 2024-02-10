شكرا لقرائتكم خبر عن لما توصل لعمر الرئيس الأمريكى بايدن.. إزاى تحافظ على ذاكرتك قوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أهلية الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتولي منصب الرئاسة موضع تساؤل بعد أن وصف تقرير للمحقق الخاص ذاكرته بأنها "ضبابية"، وقال إنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، وواجه بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، انتقادات منذ فترة طويلة بسبب عمره وذاكرته وحدته العقلية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح الخبراء للحفاظ على ذاكرتك قوية عندما تصبح في عمر الرئيس بايدن.

نصائح للحفاظ على ذاكرتك قوية عندما تصبح في عمر الرئيس بايدن نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة

دقيقة واحدة فقط من تمرين القرفصاء يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة دماغك، وتعزيز تركيزك وصنع القرار.

ترتبط فترات قصيرة من النشاط البدني بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل خطر الوفاة المبكرة، حيث تشير بعض الدراسات إلى 11 دقيقة فقط يوميًا.

لكن نظامك الغذائي مهم أيضًا ومنها النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع الحد من استهلاك اللحوم والأطعمة المصنعة والسكر المكرر.

تناول مكملات البروبيوتيك مع شاي الأعشاب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول مكملات البروبيوتيك يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي مع تقدمنا في السن ويساعد الأشخاص من جميع الأعمار على الأداء بشكل أفضل عند التوتر.

قم بإقران ذلك مع حصة يومية من شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، الذي يحسن وظائف المخ عن طريق تقوية الذاكرة العاملة والانتباه.

خلصت دراسة أجريت مؤخرا أن شاربي الشاي يتمتعون بوظائف إدراكية أعلى ومناطق دماغية أفضل تنظيمًا مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

التواصل الاجتماعى بانتظام

لا تقتصر صحة الدماغ على الاختيارات التي نتخذها بشكل فردي وفقًا للخبراء، أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على صحة عقلك هو ضمان حصولك على ما يكفي من التحفيز الاجتماعي أيضًا.

وقالت تاليا ليرنر، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن الأمريكية "بشكل عام، يميل الأشخاص الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية إلى العيش لفترة أطول قضاء الوقت مع الآخرين مفيد لحياتك النفسية، وهو مفيد لصحة الدماغ."

استمر في تجربة أشياء جديدة

تجربة أشياء جديدة مثل محاولة حل لغز صعب لم تجربه من قبل أو مقابلة أشخاص جدد في مواقف اجتماعية مختلفة يمكن أن تحسن المرونة العصبية وتقوية دماغك.

قال جيسون شيبرد، الأستاذ المساعد في علم الأحياء العصبية بجامعة يوتاالأمريكية "أعتقد أن الكثير منا يدخل في إجراءات روتينية وعادات حيث نقوم بنفس الشيء القديم كل يوم لكن تعلم أشياء جديدة يساعد في مرونة الدماغ، وإذا كنت قادرًا على الاستمرار في استخدام عقلك بطرق جديدة، فيمكنك الحصول على نتائج عقلية أفضل مع تقدمك في العمر."