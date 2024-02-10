شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكواب من الشاى الأخضر يوميا تعزز صحة الدماغ وتحميك من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء في جامعة ليدز، إن أحد أنواع الشاي يحتوي على مركب نباتي فريد يعرف باسم Epigallocatechin Gallate (EGCG) الذي يكسر اللويحات التي يحتمل أن تكون خطيرة في الأوعية الدموية، وقد أوصى الطبيب باستمرار استخدام أكياس الشاي أو أوراق الشاي حتى تختفي نكهته تماماً.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express ، إن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يعزز صحة الدماغ وربما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا لعلماء في جامعة ليدز ، ووجدوا أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب نباتي فريد يعرف باسم Epigallocatechin Gallate (EGCG) الذي يكسر اللويحات التي يحتمل أن تكون خطرة في الأوعية الدموية.

وادعى أحد الأطباء الآن أيضًا أن شرب 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا - ما بين 200 مل و 250 مل لكل منهما - يمكن أن يكون كافيًا للتأثير على صحة الدماغ، للحصول على تأثير أكبر، حاول بشكل مستمر استخدام أكياس الشاي أو أوراق الشاي حتى تختفي النكهة تمامًا، وفقًا للدكتور إدوارد أوكيلو من جامعة نيوكاسل.

وأضاف الدكتور مايكل موسلي، إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يحقق مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، ولا يقتصر على الحماية من الخرف فقط.

يستغرق الشاي الأخضر بعض الوقت للتعود عليه، لكن هذا الطعم هو في الواقع مادة البوليفينول الموجودة في الشاي والتي من المحتمل أن تتمتع ببعض الامتيازات الصحية الإضافية، مثل حرق المزيد من الدهون عند ممارسة التمارين الرياضية، وتحسين مزاجك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية." الخَرَف."

وقال، تعمل المواد الموجودة بالسشاى الأخضر عن طريق تعزيز مستويات الأسيتيل كولين، وهذا يترجم إلى تحسين الوظيفة الإدراكية، لقد نظرنا إلى استهلاك الشاي لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا على مدى 6 سنوات، وأظهرنا أن استهلاك الشاي يبطئ تراجع الإدراك مع مرور الوقت، لكن كمية الشاي هي الأهم، لذلك في دراستنا، حيث تبين أن 3 أكواب من الشاي على الأقل (في اليوم) على الأقل ستكون مفيدة لك".

وادعى الخبراء أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يدعم أيضًا صحة العظام ويقلل الالتهاب ويخفض نسبة الكوليسترول، في حين أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف، فإن جمعية الزهايمر تذكرنا بأن البقاء نشطًا، وتمرين عقلك، والحفاظ على النشاط الاجتماعي هي طرق رائعة للحماية من الخرف أيضا.