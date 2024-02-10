شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الجوافة حيلة الأمهات الشتوية لتقوية المناعة والتخلص من البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الجوافة حيلة الأمهات الشتوية اللذيذة التي تساعد على دعم المناعة وتعزيز صحة الجسم، وتقوية دفاعات الجسم ضد المرض فالجوافة لها رائحتها المميزة ونكهاتها القويه فضلاً عن أن العصير منها غني بمضادات الأكسدة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع healthians المعني بالصحة العامة.؟

تابع التقرير أن الكثير من الفوائد والمزايا التي تحتوي عليها الجوافة تجعلها في مقدمة أنواع الفاكهة الصحية فهي تحتوي على فيتامين سي المهم والصحي للجلد والبشرة والجسم ودعم المناعة كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التي تعزز من قدرة الجسم على مواجهة الالتهابات بسرعة الالتئام والتخلص من الشيخوخة المبكرة.

فيما أكدت الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية معهد التغذية، أن عصير الجوافة هذا العصير الشتوي هو المشروب الاهم في تلك الليالي الشتوية بجانب المصروفات المشروبات الدافئه الصحية المعروفة فهو يحتوي على سعرات حرارية جيدة تشعر الشخص بالدفء كذلك يحتوي على سكريات منخفضة، فضلاً عن الألياف الغذائية المهمة به والعالية التي تعزز من الشبع ومواجهة جوع الشتاء فتشعر الشخص بامتلاء المعدة كذلك تحسن من حالته الهضمية، وتقاوم فكرة العسر الهضمي والإمساك الذي يزيد في تلك الأثناء.

يحتوي أيضًا عصير الجوافة على الكربوهيدرات الصحية فضلاً عن فيتامين سي المعزز للدفاعات الجسم ضد المرض يساعد أيضًا على الحد من إرتفاع السكر في الدم كما أنه يعطي النضارة والإشراق للجلد.

ونصحت الدكتورة صفاء بضرورة تناول عصير الجوافة دون إضافة السكريات المختلفة والمحليات عليه ما يجعله أكثر فائدة ويعزز من التخلص من الدهون والوزن الزائد ويفيد في اي نظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن.

يعزز هذا المشروب من المناعة والقدرة على مقاومة الالتهاب وبالتالي الشفاء السريع من نزلات البرد والإنفلونزا والتخلص من البكتيريا التي تكثر الإصابة بها في ليالي الشتاء الباردة.