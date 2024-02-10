شكرا لقرائتكم خبر عن المشي والسباحة أم رفع الأثقال.. اعرف أفضل رياضة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة ضروري لفقدان الوزن لأنها تزيد من حرق السعرات الحرارية، وتعزز فقدان الدهون، وتحسن وظيفة التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التمارين على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة حتى أثناء الراحة ولكن عدم ممارسة النوع الصحيح من التمارين قد لا يساعد في إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أفضل رياضة لإنقاص الوزن، وهل هي تمارين الكارديو "مثل: الجرى والمشى والسباحة" أم رفع الأثقال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين الكارديو مفيدة لخسارة الدهون

تشمل تمارين الكارديو أنشطة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع.

تمارين الكارديو ممتازة لحرق السعرات الحرارية. يمكن لأنشطة مثل الجري وركوب الدراجات أن تحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، مما يجعلها فعالة لفقدان الوزن ومع ذلك، مع مرور الوقت، قد يتكيف جسمك مع تمارين الكارديو ، مما يؤدي إلى ثبات في فقدان الوزن.

لمواصلة رؤية التقدم، من الضروري تنويع التدريبات الخاصة بك، أو زيادة شدتها، أو دمج أشكال أخرى من التمارين.

تمارين الكارديو لفترات طويلة قد تؤدي إلى فقدان العضلات​

يمكن أن تؤدي تمارين الكارديو الطويلة إلى فقدان العضلات، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بتدريبات القوة. في حين أن تمارين الكارديو تستهدف في المقام الأول تخزين الدهون للحصول على الطاقة، إلا أنها يمكنها أيضًا تحطيم الأنسجة العضلية، مما قد يعيق عملية التمثيل الغذائي والقوة الإجمالية.

رفع الأثقال فعال للغاية لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون

يتضمن رفع الأثقال، المعروف أيضًا باسم تدريب القوة أو المقاومة، استخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة لبناء قوة العضلات والقدرة على التحمل.

مع زيادة كتلة العضلات، يزيد أيضًا معدل الأيض في الجسم (عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة)، مما يسهل فقدان الوزن والحفاظ على الوزن على المدى الطويل.

بعد رفع الأثقال، يشعر الجسم بتأثير حرقة ما بعد التمرين، المعروف أيضًا باسم استهلاك الأكسجين الزائد بعد التمرين (EPOC)، حيث يستمر جسمك في حرق السعرات الحرارية بمعدل مرتفع بعد انتهاء التمرين. تحدث هذه الظاهرة عندما يعمل جسمك على إصلاح الأنسجة العضلية وتجديد مخازن الطاقة، مما يساهم في إنفاق المزيد من السعرات الحرارية.

ألم العضلات هو أكبر عيب في رفع الأثقال​

إدخال رياضة رفع الأثقال في روتينك قد يؤدي إلى ألم في العضلات، خاصة في المراحل الأولية حيث يتكيف جسمك مع التوتر الجديد.

من الضروري أن تبدأ تدريجيًا، مما يتيح لعضلاتك وقتًا للتعافي بين التدريبات ودمج تقنيات الإحماء والتبريد المناسبة لمنع الإصابة.