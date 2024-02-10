عدن - ياسمين التهامي - أعجوبة ربانية .. أوراق هذه الشجرة تضبط السكر في الدم وتخلصك من حشرة منزلية خبيثة

السبت 10 فبراير 2024 الساعة 16:49

كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري.

وقال " تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوضوتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة".