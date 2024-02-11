شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الأكل.. 5 هرمونات ترتبط بزيادة الوزن منها هرمون التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل الكثير من الأشخاص إلى زيادة الوزن نتيجة أما الاختيارات الغذائية الخاطئة التي تشمل الإفراط في تناول الطعام، أو المفاهيم الخاطئة المحيطة بالوزن وإدارته، ولكن هناك عوامل هرمونية قد ترتبط بزيادة الوزن.

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، فأن زيادة الوزن أو عدم القدرة على إنقاص الوزن ليست مجرد مشكلة مرتبطة بالطعام الذي تتناوله أو مقدار التمارين التي تمارسها، وإنما هناك عوامل مثل الإجهاد، والنوم، وصحة الأمعاء، والجينات، والتعرض للسموم البيئية، والاتصال بين العقل والجسم، والهرمونات، قد تتحكم أيضا في الوزن، وفقا للتقرير، هناك بعض الهرمونات التي يمكن أن تؤثر على شهيتك، والرغبة الشديدة، ووزن الجسم، وتخزين الدهون.

هرمون الكورتيزولارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم يمكن أن يتسبب في ترسيب الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يزيد من شهيتك، ويجعلك تشتهي الأطعمة السكرية ويقلل من عملية التمثيل الغذائي، ينصح بتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات.

الأنسولينالأنسولين الزائد يمكن أن يسبب زيادة الوزن والالتهابات والأمراض المزمنة، من خلال تنظيم الأنسولين، يمكنك مساعدة جسمك على التحول من وضع تخزين الدهون إلى وضع حرق الدهون، ينصح بتناول البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون في كل وجبة، إلى جانب تدريب القوة والمشي والحصول على قسط كافٍ من النوم.

هرمونات الغدة الدرقيةهذا الهرمون يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، يمكن أن تتعطل وظيفتها عندما يكون هناك انخفاض في إنتاج هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، لذا يجب تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، ودعم صحة الكبد والأمعاء، وتقليل التعرض للسموم البيئية، والعمل على تقليل التوتر والحصول على نوم جيد.

الاستروجينعندما يكون مستوى هرمون الاستروجين مرتفعا جدا أو منخفضا جدا، فإنه يمكن أن يسبب زيادة الوزن، لأن هرمون الاستروجين يلعب دورًا في استقلاب الجلوكوز، وحساسية الأنسولين، والطريقة التي يخزن بها الجسم الدهون. اللبتيناللبتين هو ما يجعلك تشعر بالشبع لأنه "يتم تصنيعه داخل الخلايا الدهنية"، إذا كانت لديك مقاومة اللبتين، فإن دماغك لا يستجيب كما يفعل عادة للليبتين، ولن تشعر بالشبع، الحل هو تناول ما يكفي من البروتين لزيادة الحساسية للليبتين. هرمون الجريلينوهو هرمون تنتجه معدتك، وهى في الأساس عكس هرمون الليبتين، فهو هرمون الجوع ووظيفته الرئيسية هي زيادة الشهية، غالبًا ما يؤدي تقييد السعرات الحرارية إلى زيادة مستويات الجريلين، من أجل خفض مستويات هرمون الجريلين، تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم، وتناول وجبات منتظمة وإدراج البروتين والدهون الصحية في نظامك الغذائي. "