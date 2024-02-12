شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف ما بعد الولادة.. تعرفى على الأسباب والمخاطر والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الولادة تجربة بالغة الأهمية في حياة المرأة، لكن قد تحدث مضاعفات صحية مثل نزيف ما بعد الولادة والذي يمكن أن يهدد الحياة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب نزيف بعد الولادة ومخاطرها وطرق الوقاية منها، بحسب موقع "تايمز ناو".

على الرغم من إمكانية الوقاية منه وعلاجه، إلا أن النزف التالي للوضع هو السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم، يتميز نزيف ما بعد الولادة بحدوث نزيف شديد بعد الولادة، يتجاوز 500 مل في الولادة المهبلية و1000 مل في الولادة القيصرية.

ووفقًا للخبراء، فإن النزيف بعد ولادة الطفل - بأي كمية يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة الأم ويسبب عدم استقرار الدورة الدموية والصدمة - هو النزف التالي للولادة.

وقد يتسبب هذا أيضًا في انخفاض الهيماتوكريت فى الدم بنسبة تزيد على 10% يحدث هذا النزيف الشديد خلال 24 ساعة من الولادة أو حتى 12 أسبوعًا بعد الولادة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعاني 14 مليون امرأة من النزف التالي للوضع، ما يؤدي إلى وفاة حوالي 70 ألف امرأة على مستوى العالم، وفي عام 2020، شكلت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ما يقرب من 95% من جميع وفيات الأمهات.

عوامل الخطر التي تسبب نزيف بعد الولادة

-فقر دم

-المشيمة المنخفضة

-تاريخ النزف التالي للوضع

-حالات الحمل المتعددة

عملقة الجنين

المرحلة الثانية المطولة من المخاض

وجود أورام ليفية كبيرة ومضاعفات أخرى أثناء الحمل مثل الالتهابات وتسمم الحمل

ويمتلك فقر الدم القدرة على المساهمة بشكل كبير في النزف التالي للوضع. نظرًا لأن فقر الدم يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، فإن النساء المصابات بفقر الدم لا يمكنهن تحمل نفس حجم النزيف مثل النساء الأصحاء ويصبحن غير مستقرات ديناميكيًا حتى بعد فقدان كمية أقل من الدم بعد الولادة.

بالإضافة إلى ذلك، يكون النزف التالي للوضع أكثر احتمالاً عند الولادة القيصرية. ويحدث هذا غالبًا بعد خروج المشيمة، ولكنه قد يحدث أيضًا لاحقًا.



يقول الأطباء إن تحديد عوامل الخطر ضروري في فترة ما قبل الولادة. يجب استدعاء هؤلاء المرضى للمتابعة المنتظمة.



إن بناء الهيموجلوبين من خلال تقديم المشورة بشأن التغذية وإعطائهم مكملات الحديد وحمض الفوليك أمر ضروري لجميع النساء الحوامل. إذا كان الحديد عن طريق الفم غير مناسب فيمكن تقديم العلاج بالحديد بالحقن.



من المستحسن أيضًا إجراء فحص الثلاسيميا. يتيح الوصول إلى الموجات فوق الصوتية مراقبة أفضل للجنين في حالة الحمل عالي الخطورة ويجب أخذ النقل في الوقت المناسب إلى مركز التعليم العالي في الاعتبار.



التسجيل المبكر قبل الولادة مهم. يمكن أن يلعب التعرف على فقر الدم وعلاجه أثناء الحمل دورًا محوريًا في الوقاية من النزف التالي للوضع. تعد مكملات الحديد وتحسين النظام الغذائي والمراقبة المنتظمة لمستويات الهيموجلوبين من المكونات الأساسية للرعاية الشاملة للأمهات.



التقييم الأولي السريع، والذي يتضمن المؤشرات الحيوية والإنعاش، مهم أيضًا.