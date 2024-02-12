شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف الأنف.. اعرف أسبابه وأعراضه ونصائح سهلة لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف الأنف مشكلة يعاني منها بعض الأشخاص، ولها الكثير من المسببات والعوامل التي تزيد من حدتها، فوفقًا لتقرير نشر في موقع verywellhealth المعني بالصحة العامة، فإن الغبار والأتربة أحد أهم العوامل التي تسبب هذه المشكلة، وفي بعض الأحيان الأخرى يتعرض البعض لإفراط في استخدام مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان ما يجعلهم عرضة أكثر لجفاف الأنف.

الإفراط في التعرض لتكييف الهواء أو تكييف الحرارة فضلاً عن شم واستنشاق الكثير من الهواء الملبد بالدخان والضباب من المسببات أيضًا.

من أبرز أعراض من يعانون من جفاف الأنف، الشعور بالصداع وألم الرأس الشديد، ونزيف الأنف المتكرر فضلاً عن التهابات الأنف والتهابات جيوب الأنفية، وصعوبات التنفس، لأن الأغشية الأنفية فى تلك الحالة، لا تفرز الإفرازات التي تساعد على ترطيب الأنف.

بعض من يعانون من جفاف الأنف يمكنهم استخدام بعض العلاجات المنزلية السهلة والبسيطة التي يمكن تطبيقها والتخلص من هذا الجفاف الحاد في الأنف منها:

تناول الكثير من المياه لأنها تساعد على ترطيب جسمك بشكل عام وترطيب مخاطك وتقليل حدة شعورك بالتهابات

تناول الطعام الذي يحتوي على المياه مثل الخضراوات الورقية والفاكهة

جهاز البخار أو الاستنشاق أمر في غاية الأهمية لمن يعانون من جفاف الأنف لأنه يساعد على الرطوبة والترطيب للأنف

بخاخات الأنف الملحية مهمة جدًا لتخفيف حدة الجفاف الذي يصيب البعض

استنشاق البخار المتصاعد من المياة الدافئة يساعد أيضًا على تقليل جفاف