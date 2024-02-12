هل السعال والصفير المستمر مؤشر للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن؟

بيروت - نادين محمد - .

هل تعانين من السعال المستمر مع كثرة تكوين المخاط والصفير عند التنفس وضيق التنفس؟. يمكن اعتبار هذه جميعها أعراضًا رئيسية لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، خاصة إذا امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر. قد تكون أيضًا تعاني من التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد.

إذا تركت حالة التهاب الشعب الهوائية المزمن دون علاج، فقد يكون لها أعراض أكثر خطورة مثل فقدان الوزن وتورم الكاحلين وتورم القدمين والساقين بالإضافة إلى ضعف العضلات السفلية. لذلك، من الضروري تشخيص وعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن في أسرع وقت ممكن.

ما هو التهاب الشعب الهوائية المزمن؟



إذا كنت تعاني من السعال مع إنتاج البلغم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في السنة لمدة عامين متتاليين، فهذا يعني أن لديك احتمالية كبيرة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن. التهاب الشعب الهوائية يعني تورم أو التهاب في أنابيب التنفس. في معظم الأحيان يكون التهاب الشعب الهوائية المزمن ثانويًا لعادة التدخين الطويلة الأمد.

إذا تعاني من السعال فهذا يعني أن لديك التهاب الشعب الهوائية-المصدرfreepik

ما هو الفرق بين التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن؟



يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد عندما يكون الالتهاب في مجرى الهواء قصيرًا جدًا بسبب عدوى مثل الأنفلونزا الفيروسية أو نتيجة لتورم حساسية أو ملوثات أو مهيجات. بينما التهاب الشعب الهوائية المزمن هو حالة متكررة.

اقرأي هذا أيضًا:علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل بحيل مجربة وسريعة المفعول

أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن



هناك مجموعة من العلامات التي تعد مؤشرًا للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن يمكن حصرها في التالي:

سعال

إنتاج البلغم الأصفر أو الأبيض

ضيق التنفس

الصفير

تعب

صداع

خفقان

وفي الحالات المتقدمة، يحدث تورم في الساقين ويتحول لونهما إلى اللون الأزرق بسبب نقص مستويات الأكسجين.



أسباب التهاب الشعب الهوائية المزمن



يحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن بسبب المهيجات التي تضر بالرئتين أو تؤثر على المسالك الهوائية. السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية هو عادة التدخين الطويلة الأمد. لأن المواد الكيميائية أثناء التدخين تسبب تورم أنابيب التنفس، كما أن الهياكل الطبيعية الشبيهة بالشعر في أنابيب التنفس تصبح بطيئة في عملها، وبالتالي هناك تراكم للإفرازات. تبدأ الغدد الموجودة في مجرى الهواء بفرط نشاطها وتنتج المزيد من الإفرازات.

كيف يمكنكِ تشخيص التهاب الشعب الهوائية المزمن؟



التهاب الشعب الهوائية المزمن هو تشخيص يعتمد على الأعراض والعلامات. يمكن مثلًا قياس مدى تحمل المريض للتمرين من خلال اختبارات مثل اختبار المشي لمدة 6 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك يطلب الطبيب التصوير المقطعي لمناطق تلف الرئة،في بعض الأحيان، يؤثر الضغط على الرئة وعلى القلب، مما يستلزم تقييم القلب باستخدام مخطط كهربية القلب أو تخطيط صدى القلب.

كيفية علاج التهاب الشعب الهوائية المزمن؟



علاج التهاب الشعب الهوائية المزمن عادة ما يكون مع:

موسعات الشعب الهوائية



هذا نوع من الأدوية يجعل التنفس أسهل. يريح الرئتين ويوسع الشعب الهوائية، ويخفف من الاختناق في أنابيب الشعب الهوائية.

المضادات الحيوية



المضادات الحيوية مفيدة جدًا في حالة وجود عدوى تسبب المشكلة. وهذا مفيد عندما تكون العدوى البكتيرية هي السبب الجذري.

الجلوكورتيكوستيرويدات



هذا علاج مضاد للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب في أنابيب التنفس ويعتبر أيضًا علاجًا رائعًا للربو.

الجلوكورتيكوستيرويدات علاج مضاد للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب-المصدرfreepik

الأدوية المضادة للالتهابات



الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد أيضًا في علاج التهاب الشعب الهوائية المزمن.



جلسات الأكسجين



يمكن استخدام جلسات الأكسجين للحفاظ على مستويات الأكسجين. وهذا مفيد جدًا في التهاب الشعب الهوائية المزمن، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأكسجين منخفضًا بسبب ضعف الرئة.

قد يعجبك هذا أيضًا:علاج التهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس وأعراض أخرى احذري تجاهلها



تغيير العادات



الإقلاع عن التدخين هو أول وأهم تغيير العادات. تجنب أي دخان غير مباشر. تناولي طعامًا جيدًا، لأن ذلك سيساعد على تقوية مناعتك أيضًا.

المصدر: mayo clinic

