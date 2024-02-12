شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحسن صحتك.. النظام الغذائي الأطلسى يخفض الكوليسترول والوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن النظام الغذائي "الأطلسي" - الأفضل لخفض نسبة الكوليسترول والوزن والكرش، وفقًا للخبراء، وجد الباحثون في إسبانيا أنه يقلل من أمراض التمثيل الغذائي.



الاسماك موجودة بالنظام الاطلسى والبحر الابيض المتوسط

وقالت الصحيفة، يركز النظام الغذائي على اليخن والخضار واللحوم في الصلصات، موضحة، إنه لطالما تم الإشادة بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره خطة الأكل الأكثر صحة في العالم.

النظام الغذائي، الذي يركز على البروتين الخالي من الدهون، والمأكولات البحرية، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، اجرى عليه العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائده، وتشمل فقدان الوزن، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وحتى تجنب الخرف.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي الجديد يمكن أن يطيح بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​ويقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي إلى النصف، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

قام الباحثون في إسبانيا بتجنيد أكثر من 200 عائلة وكلفوا نصفهم تقريبًا باتباع النظام الغذائي الأطلسي، وهي خطة غذائية مستمدة من إسبانيا والبرتغال تركز على اليخن والأطعمة المخبوزة والمسلوقة، بدلاً من تحميصها بالدهون أو المقلية، بالإضافة إلى الخيارات الموسمية المحلية .

أولئك الذين التزموا بالنظام الغذائي الأطلسي بدلاً من الأطعمة الطبيعية لمدة 6 أشهر "قللوا بشكل كبير من حدوث متلازمة التمثيل الغذائي"، بما في ذلك التحسن في محيط الخصر والوزن ومستويات الكوليسترول الجيد (HDL)

وقالت الصحيفة ، إن 3% فقط من المشاركين الذين اتبعوا الخطة تطور لديهم انخفاض في العلامات الصحية المذكورة أعلاه، مقارنة بـ 6% في المجموعة الأخرى، ومع ذلك، ظلت مستويات ضغط الدم والجلوكوز - السكر في الدم - على حالها.

وقالت ميشيل روثينشتاين، أخصائية التغذية، والتي لم تشارك في الدراسة، يقدم النظام الغذائي الأطلسي إمكانات كبيرة لتعزيز الصحة بسبب تركيزه على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وعادات الأكل الموجهة نحو الأسرة.

وفي الدراسة، التي نشرت يوم الأربعاء في JAMA Network Open ، قام الباحثون بتقييم 231 عائلة من مركز الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية شمال غرب إسبانيا بين عامي 2014 و 2015، وكان من بين المشاركين 518 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عامًا، وجميعهم من أصل إسباني وأصل قوقازي، وكان متوسط ​​عمر المشاركين 47 عامًا، و60% منهم من الإناث.

لم يكن لدى ما يقرب من 450 مشاركًا متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، من بين اضطرابات أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، كان 117 من المرضى يعانون بالفعل من متلازمة التمثيل الغذائي، تم بعد ذلك تقسيمهم إلى مجموعتين، 270 (121 عائلة) منهم اتبعوا النظام الغذائي الأطلسي و248 (110 عائلة) التزموا بأطعمهم الطبيعية.

كما حضر الأشخاص المشاركون في النظام الغذائي الأطلسي 3 جلسات تثقيفية تتعلق بالتغذية وحصلوا على دروس في الطبخ وكتاب وصفات وسلال طعام.

في بداية الدراسة وبعد مرور 6 أشهر، قام الباحثون بجمع معلومات حول النظام الغذائي للمرضى والنشاط البدني والأدوية باستخدام مذكرات الطعام، ثم قام الفريق بقياس عدة جوانب من الصحة الأيضية للمشاركين، بما في ذلك محيط الخصر، ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، ومستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وضغط الدم، ومستويات الجلوكوز.

ومن بين أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي الأطلسي، أصيب 3 % بمتلازمة التمثيل الغذائي بعد 6 أشهر مقارنة بـ 7% ممن اتبعوا نظامهم الغذائي الطبيعي.

ووجد الباحثون أيضًا أن المشاركين في النظام الغذائي الأطلسي لديهم تحسينات في محيط الخصر والوزن والكوليسترول، ومع ذلك، لم يتغير ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية والجلوكوز.

وبعد 6 أشهر، لم تعد تظهر على ثلث المرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي في كلا المجموعتين علامات الحالة.

قال الباحثون، إن هذا يشير إلى أن النظام الغذائي الأطلسي أفاد بشكل رئيسي أولئك الذين لم يصابوا بعد بمتلازمة التمثيل الغذائي، وكتب الفريق: "إن التدخل الغذائي التقليدي في المحيط الأطلسي قلل بشكل كبير من حدوث متلازمة التمثيل الغذائي".

يشبه النظام الغذائي الأطلسي إلى حد كبير خطط الأكل مثل البحر الأبيض المتوسط وداش ​​ DASH "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"، والتي تركز على الحد الأدنى من الحبوب المعالجة والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والفرق الرئيسي هو تركيزه على الأطعمة المطهية والمسلوقة والمخبوزة والمشوية، لقد ثبت أن الطبخ يعزز الصحة من خلال الحفاظ على النكهة الطبيعية وتقليل تكوين منتجات نهائية متقدمة من السكر (AGEs)، وهي مركبات يمكن أن تؤدي بمستويات عالية إلى أمراض القلب والسكري والخرف.

يميل اليخن إلى أن تكون أكثر سمكًا من الحساء" الشوربة "، وتحتوي على ما يكفي من السائل لتغطية المكونات الرئيسية.

وقالت روثنشتاين: "من خلال إعطاء الأولوية للمكونات الصحية وطرق الطهي التقليدية، فإن هذا النظام الغذائي يعزز التوافر الحيوي للعناصر الغذائية، مما يضمن قدرة الجسم على امتصاصها واستخدامها بشكل أفضل".

هناك مبدأ رئيسي آخر وهو تناول الأطعمة الموسمية المزروعة محليًا والتي قد تجدها في سوق المزارعين كلما أمكن ذلك، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من العثور على سوق للمزارعين، قال الدكتور تشنج هان تشين، طبيب القلب في مركز ميموريال كير سادلباك الطبي في كاليفورنيا، أنه يمكنك التركيز على الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والأسماك، واللحوم الخالية من الدهون.