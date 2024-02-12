شكرا لقرائتكم خبر عن الريم الأبيض على وجه كوباية الشاى السادة.. اعرف السبب وهل له فوائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي من المشروبات الرائعة التي يحبها المصريون، ونلاحظ ظهور رغوة بيضاء أو ريم أبيض على وجه كوب الشاي خاصة إذا لم يتم غلى الماء جيدًا، في هذا التقرير نتعرف على السبب العلمى لتكون ريم أبيض على وجه كوب الشاي السادة وهل له فوائد صحية؟

قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الريم الأبيض ينشأ نتيجة أحد المركبات الموجودة في الشاي منها مجموعة السابونين وهى مركبات موجودة فى نباتات مختلفة لها دور في تحسين المعدة.

وأشار إلى أن هذا الريم يظهر بكمية أقل عندما نغلي الماء جيداً، لأن هذه المادة تتكسر في درجات الحرارة العالية، مضيفاً أن مركب السابونين في الشاي يقلل فرص الإصابة بتسوس الاسنان ويحسن الهضم ويقلل الدهون الضارة في الدم.

كيف تتكون الفقاعات والرغوة على وجه كوب الشاى

وبحسب موقع "Teasteeping" فإن الرغوة التي تتشكل عادة على سطح الشاي الطازج تشبه إلى حد كبير الرغوة والفقاعات التي تتشكل بالماء والصابون لكن الرغوة تتكون من مركبات مختلفة عن الصابون.

وقال التقرير أن العديد من المركبات الموجودة في الشاي تتسبب في تكوين رغوة على السطح إنه ليس شيئًا نادرًا ما يوجد في الشاي، بل هو عبارة عن مركبات موجودة في جميع المواد النباتية وفي جميع أنواع الشاي بغض النظر عن كيفية معالجتها أو تحضيرها. وأبرز هذه المركبات:

- الأحماض الأمينية – الأحماض الأمينية هي مركبات موجودة في الشاي. كمية الأحماض الأمينية القابلة للذوبان لها تأثير كبير على كمية الرغوة المتكونة على سطح الشاي.

- البروتينات هي جزيئات أكبر تتكون من الأحماض الأمينية. وبالتالي فإن التركيزات الأعلى من البروتينات ستؤدي أيضًا إلى زيادة كمية الرغوة المتكونة.

- الأحماض الدهنية فئة أخرى من الجزيئات الموجودة في الشاي هي الدهون والأحماض الدهنية تعتبر الأحماض الدهنية مثالية لتكوين الرغوة في الشاي.

وذكر الموقع أن الهواء المحبوس داخل أوراق الشاي التي تستخدمها أو داخل كيس الشاي إذا تم إطلاقه تحت سطح الماء وكان هناك ما يكفي من المركبات قريبة، يتم تشكيل العديد من الفقاعات الصغيرة.

وكذلك فإنه اعتمادًا على كيفية صب الماء على أوراق الشاي أو كيس الشاي، هناك احتمال كبير أنك دفعت الهواء إلى الخليط سوف يلتصق بعض الهواء بالشاي وسرعان ما يتحول إلى رغوة.