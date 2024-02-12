شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب وقف الأنسولين واستبداله بأقراص السكر.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء نعيم، أخصائى أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إنه في بعض الحالات يسمح لبعض مرضى السكر بالتوقف عن أخذ حقن الأنسولين واستبدالها بأقراص علاج السكر، موضحة أن خطة العلاج تختلف من مريض لآخر وهو ما يحدده الطبيب المعالج.

وأوضح أن من هذه الحالات مريضة سكر من النوع الثاني كانت تحصل على أنسولين أثناء فترة الحمل ويمكنها بعد الولادة أن تعود للأقراص بعد استشارة الطبيب المعالج.

وتابع أن مريض سكر النوع الثاني الذي حصل على أنسولين لإجراء عملية جراحية يمكنه بعد التئام الجرح والشفاء التام أن يعود للأقراص بعد استشارة الطبيب المعالج.

وأكد أنه إذا تأكد الطبيب من أن الطبيب الآخر الذي قرر البدء في الأنسولين لم يستأنف كل إمكانيات الأقراص وتغيير نمط الحياة في هذه الحالة بإمكان المصاب بمرض السكر العودة للأقراص ولكن بإشراف الطبيب المعالج.

وأشار إلى أن لاكتشاف المبكر لمرض السكر من النوع التاني يقلل فرصة اخذ الانسولين، مشددًا على ضرورة التحليل الدوري للسكر للاطمئنان.

وأكد الدكتور علاء نعيم أن الانسولين يعتبر أفضل علاج طبى متاح للسكر مضيفًا أن مريض السكر من النوع الأول ليس له علاج إلا الأنسولين.

وشدد على ضرورة ضبط نسبة السكر فى تحليل السكر التراكمى HbA1C بحيث يكون أقل من 7% .