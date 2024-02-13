شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض ضغط.. معادن تساعدك على ضبط نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحكم النظام الغذائي بشكل كبير في تنظيم مستوى ضغط الدم، حيث أثبتت الأبحاث أن هناك عدة معادن تساعد في خفض ضغط الدم، ويمكن أن تتناول هذه المعادن وتركز عليها فى نظامك الغذائي، ونتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

البوتاسيوم

البوتاسيوم أفضل صديق لضغط الدم، حيث يعمل هذا المعدن العجائب لعضلاتك، بما في ذلك جدران الأوعية الدموية من خلال مساعدتهم على الاسترخاء، يخفض البوتاسيوم ضغط الدم ويمنع تشنجات العضلات المزعجة.

يقوم البوتاسيوم أيضًا بوظيفة مضاعفة من خلال تنظيم الإشارات الكهربائية في الجهاز العصبي والقلب، مما يحافظ على ثبات ضربات القلب مثل الطبلة.

ومن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الخوخ والمشمش والبطاطا الحلوة والفاصوليا.

ومع ذلك، إذا كنت تتناول مدرات البول لضغط الدم، والتي تميل إلى طرد البوتاسيوم، فقد يكون من المناسب التحدث مع طبيبك حول المكملات الغذائية.

ويحتاج كل منا إلى 4.7 جرامًا يوميًا من البوتاسيوم لكل من الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 51 عامًا فما فوق، وفقًا لـ Harvard Health

المغنسيوم

يقوم هذا المعدن بعمل توازن لا مثيل له، حيث ينظم ضغط الدم والسكر في الدم ووظيفة العضلات ووظيفة الأعصاب.

عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، فإن المغنيسيوم يسلط الضوء على مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، ودعم إنتاج الطاقة، وحتى المساعدة في نمو العظام.

تمامًا مثل البوتاسيوم، يمكن للمغنيسيوم أن يتسلل عبر البول، خاصة إذا كنت تتناول مدرات البول.

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة والحبوب غير المكررة والبقوليات غنية بالمغنيسيوم.

وفقًا لـ Harvard Health، تأكد من تناول 420 ملليجرام يوميًا من المغنسيوم إذا كنت رجلاً يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكبر، و320 ملليجرام يوميًا إذا كنت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكبر.

الكالسيوم

من المحتمل أنك سمعت عن مهارات الكالسيوم في تقوية العظام، لكن هل تعلم أنه مهم أيضًا لضغط الدم؟ هذا صحيح، فالكالسيوم لا يتوقف عند العظام فقط؛ فهو يمد يد العون لقلبك وعضلاتك أيضًا.

في حين أنه من المثالي الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان والأطعمة المدعمة والخضروات الورقية، إلا أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى القليل من الدعم الإضافي من المكملات الغذائية.

ولكن لا تبالغ الكثير من الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى اختلال الأمور، لذا استشر دائمًا أحد خبراء الرعاية الصحية قبل تناول المكملات الغذائية.