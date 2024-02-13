شكرا لقرائتكم خبر عن العشبة السحرية في الشتاء.. البقدونس يفيد صحتك ويزيد من دفاعات جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقدونس بأوراقه الصغيرة السحريه مليء بالفوائد الصحية الهامة للجسم، يعتبر من أهم وأكثر الورقيات فائدة ومليء بالعناصر والفيتامينات، كما أنه غني بالمياة والكثير منا يحتاج إلى إضافته لنظامه الغذائي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع rendezvous Colorado

تابع التقرير موضحا أن البقدونس أحد أهم الاعشاب التي تضاف جافة أو باوراقها الخضراء الطازجة على الطعام لمذاقها المميز فضلا عن فوائدها التي لا حصر لها فهو من عائلة الجزر والكرفس ايضا كما أنه يعمل على تعزيز الشهية.

تابع التقرير موضحا أن البقدونس غني بالعناصر الغذائية الصحية التي تعزز من مناعة الجسم نظرا لاحتوائه على فيتامين سي الهام والضروري كذلك يحتوي على فيتامين k ، ذلك الفيتامين الهام للجسم ولبناءه، والهام والضروري لبناء دفاعات الجسم ضد المرض لذا فهو مفيد في الشتاء بشكل كبير مع تكرار العدوى

أكد الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد قصر العينى على أن البقدونس من الورقيات الهامه التي تحتوي على كم هائل من العناصر والفيتامينات كما أنه يساعد على تحسين صحة الكلى وتحصين صحة الجهاز الهضمي فهو يعمل على تعزيز الهضم والإخراج فمعه لا يعاني الشخص من التعسر الهضمي ولا التعثر الاخراجي فلا يعاني الإمساك فضلا عن أنه يمد الجسم بالترطيب ويقوم مشكلة الجفاف

تابع الدكتور محمد حديثه موضحا أن البقدونس يعزز من صحة الجسم ونضارته وقوته لأنه يحتوي على مضادات تأكسد طبيعية تلك التي تقاوم المشكلات التي تصيب الخلايا في الجسم مما يعزز من صحة الجسم ونضارته كما أنه يقاوم تشققات الجلد وجفافه بالإضافة لجفاف الجسم بشكل عام والذي يزيد في الطقس البارد، يمكن استخدامه كمشروب دافئ بإضافته على المياه الدافئة او إضافته للأطعمة المختلفة، كما أن تناوله مفيد للغاية خاصة مع البروتين ونوعيات الطعام الأخرى أنه يعزز من هضم وامتصاص الطعام.