شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة نادرة جدًا.. أمريكية تلد مرتين خلال 6 أشهر بسبب الحمل الفائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حالة نادرة للغاية، أنجبت مصففة شعر أمريكية من كاليفورنيا طفلين خلال ستة أشهر، ووفقًا للأطباء، فقد حدث ذلك بسبب "الحمل الفائق" وهى حالة يحدث خلالها حمل جديد ثانٍ أثناء الحمل الأولي، وهو نادر عند البشر ويتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

وبحسب التقارير فإن الحمل الفائق هو حالة نادرة جدًا، وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط من هذه الحالة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت تقارير أن امرأة أمريكية أنجبت مرتين خلال ستة أشهر، جيسيكا، مصففة شعر من كاليفورنيا، أم لطفلين - عمرهما عام واحد و6 أشهر، كانت تعاني من حالة تسمى الحمل الفائق - وهو حدث نادر يتضمن الحمل للمرة الثانية أثناء الحمل بالفعل.

من الطبيعي أن يمر جسمك بتغيرات تجعل من المستحيل تقريبًا أن تصبحي حاملًا بينما تنمو البويضة المخصبة بالفعل داخل الرحم.

ومع ذلك، يسمح الحمل الإضافي لحمل جديد بتجاوز حواجز الجسم الطبيعية التي تمنع حدوث حملين في نفس الوقت.

وقالت جيسيكا إنها لا تعرف شيئًا عن حملها مرتين، ولم تعرف عن حمليها إلا بعد الاختبارات المناسبة في الأشهر الأولى.

يعد الحمل الفائق أكثر شيوعًا في الأنواع الأخرى، بما في ذلك القوارض والثدييات الصغيرة والأسماك.

هل الأطفال المولودين فى الحمل الفائق توأم؟

يقول الخبراء إنه على الرغم من أن حالات الحمل الفائق تشبه حالات الحمل بتوأم، إلا أنهما ليسا توأمان في بعض النواحي لأن الجداول الزمنية لكليهما مختلفة.

عندما تنجب المرأة توأمان، يتشارك الجنينان في نفس الرحم ويتطوران جنبًا إلى جنب عادة ما يتم ولادة كلا الطفلين في نفس الوقت.

ومع ذلك، فإن الأجنة الناتجة عن الحمل الفائق لا تتشكل خلال نفس الدورة الشهرية، ونتيجة لذلك، فهي من أعمار حملية مختلفة.

فالجنين الذي تم الحمل به أولاً سوف ينضج قبل الجنين الذي تم الحمل به لاحقًا.

ماذا يحدث في الحمل الفائق؟

تقول الدراسات أنه لكي يحدث الحمل الفائق دون استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة، فإنك تحتاجين إلى المرور بدورتين شهريتين واحدة تلو الأخرى، وكل منهما تؤدي إلى الحمل السيناريو يحدث مثل هذا:

خلال دورتك الشهرية الأولى، يطلق جسمك بويضة، ثم يتم تخصيب البويضة وتصبح جنينًا.

يُزرع الجنين في بطانة الرحم ويبدأ في النمو خلال دورتك التالية، تحدث نفس الأحداث، وينضم الجنين الجديد إلى الآخر في الرحم.

يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا لدرجة أن الباحثين ليس لديهم بيانات كافية لتأكيد الأسباب.

ما هي المضاعفات؟

ومن أهم مضاعفات هذه الحالة أن الأطفال سينموون في مراحل مختلفة خلال فترة الحمل، وقد يتعرض الطفل الأصغر لخطر الولادة المبكرة.

تضع الولادة المبكرة الطفل في خطر أكبر للإصابة بمشاكل طبية مثل:

-مشاكل في التنفس

-انخفاض الوزن عند الولادة

-مشاكل في الحركة والتنسيق

-الشعور بالصعوبات

-نزيف في المخ

بالإضافة إلى ذلك، تكون النساء اللاتي يحملن أكثر من طفل واحد أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات معينة، بما في ذلك:

-ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول

-سكري الحمل

-قد يحتاج الأطفال إلى الولادة عبر عملية قيصرية.