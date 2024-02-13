في يوم الحب.. أضيفي هذه الأطعمة إلى عشاءك الرومانسي لزيادة هرمون السعادة

بيروت - نادين محمد - ما نأكله يمكن أن يلعب دورًا في ما نشعر به حيث أظهرت دراسات تربط بين التغذية والصحة العقلية وفائدة بعض الأطعمة في زيادة السيروتونين في الدماغ، والسيروتونين المعروف أيضًا باسم "هرمون السعادة"، هو مادة كيميائية تلعب دورًا مهمًا في التحكم في المزاج وانخفاض مستويات السيروتونين ويمكن أن يسبب عدم استقرار المزاج والشعور بالقلق والاكتئاب.

مع اقتراب يوم الحب، قد يكون الآن هو الوقت المثالي لإلقاء نظرة على أفضل 10 أطعمة تعزز الشعور بالحب والسعادة لتضمينها في عشاء يوم الحب.

الشوكولاتة الداكنة

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تؤثر الشوكولاتة الداكنة بشكل إيجابي على مزاج لأن هناك ثلاثة مكونات رئيسية موجودة بها ترتبط بالشعور بالسعادة: التربتوفان، الثيوبرومين والفينيل إيثيل وهي مواد كيميائية تؤثر في الموصلات العصبية للمخ، شبيهة بمادة الكافيين ترفع من مستوى مادة السيروتونين في المخ، و يساعد بدوره على مقاومة الاكتئاب والشعور بالبهجة، لذا فالشوكولاتة تعتبر من أغذية الحب الشهيرة التي يتبادلها المحبون في كل المناسبات. وهي تحتوي أيضا على مضادات للأكسدة، ومواد مقاومة للسرطان.

كما تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسؤولة عن إفراز هرمون الأندروفين الذي يساعد علي منح الجسم الشعور بالسعادة، ويحد من تعرضه للتوتر والقلق، وزيادة نسبة تدفق الدم في خلايا الجسم، ويحسن من قدرات المخ.

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الموز

يلعب الموز دورًا كبيرًا في تخفيف اكتئاب الشتاء، يحتوي الموز على مادة التريبتوفان، وهي أحد أنواع البروتينات التي تتحول في الجسم إلى السيروتونين وهو ناقل عصبي يساعد على تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

كما أن الموز يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "ب" الذي يساهم في زيادة شعور الجسم بالسعادة، ويقلل من فرص تعرضه للقلق والتوتر.

كما أن الموز يحتوي على خليط من السكر والألياف حيث تعمل الألياف على تنظيم تدفق السكر بالدم وإطلاقه بشكل منتظم مما يساعد على تثبيت مستويات السكر والتحكم في الحالة المزاجية على نحو أفضل.

التوت الأزرق

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اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في التحكم في الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب وغير ذلك من اضطرابات المزاج. يعد التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد والأنثوسيانين، والذي يمنحه لونه الأرجواني ويقلل من أعراض الاكتئاب كما ثبت أن التوت الأزرق يحارب السرطان وأمراض القلب والتدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

الجوز

يعتبر الجوز مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، ويمكن أن يجعلك تشعرين بالشبع ويتحكم في نسبة السكر في الدم ويحافظ على وزن صحي ويمنحك مزاجًا إيجابيًا.

الشاي الأخضر

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يزيد الحمض الأميني L-theanine الموجود في الشاي الأخضر من نشاط الناقل العصبي GABA وهو من الأحمض التي له تأثيرات مضادة للقلق. يمكنك تناول من 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لمساعدة عقلك على الاسترخاء مع زيادة الطاقة والتركيز الذهني وتعزيز المزاج.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالتيروزين، وهو مادة تساعد الجسم على إنتاج الدوبامين، يعد الأفوكادو أيضًا مصدرًا جيدًا للفيتامينات التي يحتاجها دماغك مثل فيتامينات سي .

البنجر

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البنجر غني بالمركبات الطبيعية التي تسمى النترات. تقوم أجسامنا بتحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، مما يزيد من تدفق الدم، ويحسن القدرة على التحمل ويخفض ضغط الدم. زيادة الدورة الدموية إلى جميع الأعضاء، بما في ذلك الدماغ، يمكن أن تحفز العقل وتزيد التركيز وتحافظ على الطاقة.

يحتوي البنجر أيضًا على البيتين الذي يدعم إنتاج السيروتونين في الدماغ وتعزيز المزاج والشعور بالسعادة.

الحبوب الكاملة

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قد يكون للكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، لأنها، على عكس الكربوهيدرات المعالجة أو السكرية، يمكنها تثبيت نسبة السكر في الدم مع إبقائك ممتلئًا ونشطة طوال اليوم.

تشمل أنواع الكربوهيدرات المفيدة لك الشوفان والقمح والشعير والكينوا وخبز الحبوب الكاملة. يمكن للكربوهيدرات أن تزيد أيضًا من الناقل العصبي السيروتونين، الذي يحفز مشاعر السعادة و تحسن المزاج وتقلل من حدوث الاكتئاب.

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