شكرا لقرائتكم خبر عن الترطيب ضرورة أثناء التمرين.. 4 طرق لمنع أضرار القلب المرتبطة بجفاف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النشاط البدني هو حجر الأساس في نمط حياة صحي، ويقدم فوائد لا تعد ولا تحصى لكل من الجسم والعقل، ومع ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية دون الحصول على الترطيب المناسب يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة، بما في ذلك زيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

أكد الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية - القصر العينى على أهمية الترطيب للحفاظ على التوازن الفسيولوجي للجسم، وخاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث أن الدراسات تؤكد على أن عدم ترطيب الجسم بشكل كاف، قد يحدث خلل في الوظائف الأساسية، بما في ذلك الدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة، تتعرض للخطر، كما يمكن أن يؤدي الجفاف إلى إجهاد نظام القلب والأوعية الدموية، مما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب.

وشرح استشارى التغذية العلاجية أنه أثناء النشاط البدني، يزداد طلب الجسم على الأكسجين والمواد المغذية، وينخفض ​​حجم الدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الأعضاء والعضلات الحيوية، وقد يؤدى الضغط المتزايد على نظام القلب والأوعية الدموية إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا.

وأشار إلى أن الترطيب لا يقتصر على شرب المياه فقط، ولكن يجب الحصول على مواد أخرى مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي قد توجد في بعض العصائر والفاكهة.

كيفية منع مخاطر القلب المرتبطة بالجفاف

فيما يلي بعض النصائح التي أدرجها الطبيب والتي قد تساعد على البقاء رطبًا ومنع خطر الإصابة بالنوبات القلبية أثناء الأنشطة البدنية الشاقة:

اشرب الماء باستمرار طوال اليوم ومن السوائل قبل وأثناء وبعد النشاط البدني.

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالإلكتروليت للحفاظ على التوازن المناسب.

انتبه لإشارات جسمك إذا شعرت بأعراض الجفاف، خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من الماء.

تجنب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة أثناء ممارسة التمارين فيمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.