شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل وقت لتناول الشاي بعد الأكل للحصول على فوائده وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البعض شرب الشاي السادة بعد الأكل مباشرة، ورغم أن هذه العادة قد تكون مكتسبة مع مرور الوقت، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بعدم القيام بها، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة وأفضل وقت لشربه بعد الوجبات، بحسب موقعى " lybrate" و panafricarekenya.

نتفق جميعًا على أن الطعام هو المصدر الرئيسي الوحيد للعناصر الغذائية التي نحتاجها كل يوم، لكن معظمنا لا يعلم أن بعض العناصر الغذائية تحتوي على بعض المكونات غير الغذائية التي يمكن أن تعيق امتصاص الفيتامينات والمعادن.

أحد الأمثلة على ذلك هو "العفص"، الموجود في الشاي والمسئول عن توفير اللون البني الداكن له، وبالمثل، يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين والفلافونويد، وهي أشكال أخرى من العفص وتركيزات عالية من الاثنين يمكن أن تمنع امتصاص البروتين والحديد، قد يمنع محتوى الكافيين الموجود في الشاي امتصاص العناصر الغذائية في الجهاز الهضمي.

أوراق الشاي حمضية وتؤثر على عملية الهضم. إذا كنت تستهلك البروتين في الوجبة، فإن الحمض الموجود في الشاي سيؤدي إلى تصلب محتوى البروتين، مما يجعل من الصعب هضمه.

أفضل وقت لشرب الشاي بعد الوجبات

وينصح الخبراء بأنه يمكن تناول الشاي قبل ساعة من تناول الطعام أو بعده بساعة، من أجل الهضم السليم والاستفادة من العناصر الغذائية ".

التانين الموجود في الشاي له العديد من الآثار الجانبية

يتداخل التانين مع امتصاص العديد من المعادن بما في ذلك الحديد والزنك والكالسيوم (يبطئ الامتصاص). ونتيجة لذلك، قد يكون هناك نقص في هذه المعادن، مما يؤدي إلى عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية.

في بعض الناس، قد يؤدي التانين أيضا إلى الإمساك.

وبالتالي، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص هذه المعادن الامتناع عن شرب الشاي بعد الوجبات مباشرة.

عنصر آخر موجود في الشاي هو الكافيين

ومن المعروف أن زيادة استهلاك الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة، قد يكون الكافيين ضارًا لأنه من المعروف أنه يؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل أكبر.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.