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القاهرة - سامية سيد - الاستماع للراديو ينقلك لعالم آخر من الخيال يجعلك تشعر بحالة نفسية أفضل، وبمناسبة احتفال العالم اليوم 13 فبراير بيوم الإذاعة العالمى، نتعرف على تأثير للاستماع للراديو على مزاجك وصحتك النفسية، بحسب موقع riverbeats.

فى يوم الإذاعة.. اعرف تأثير الاستماع للراديو على مزاجك وصحتك النفسية تحسين المزاج

الانشغال بأشياء كثيرة يمكن أن تجعل الإنسان يشعر بالإرهاق والتعب، ومع الاستماع لموجات الراديو قد تشعر بتحسن المزاج وتخفيف الألم النفسى والإرهاق، حيث ينقلك لعالم آخر من الخيال.

من المعتقد أن الإرهاق يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات نفسية وجسدية يمكن أن تتداخل لاحقًا مع مزاج الشخص وسلوكه.

إذا لم يحصل الشخص على قسط كافٍ من الراحة، فقد تتراكم الأعراض بمرور الوقت، مما يؤدي إلى مشكلة نفسية أكثر خطورة.

رحلة نحو الذاكرة

هل سبق لك أن استمعت إلى شخص ما ووجدت نفسك فجأة تبتسم على شيء حدث منذ سنوات مضت؟ تأخذك الإذاعة في رحلة عبر الذاكرة، عندما تستمع لنفس الأصوات التي كنت تستمع إليها وأنت في مرحلة الطفولة.

يمتلك مقدمو البرامج طريقة للتواصل مع العديد من الأشياء التي تحدث في حياة المستمعين اليومية إنهم يميلون إلى مناقشة المواضيع التي تثير ذكريات جميلة وتجعل الشخص يشعر بالسعادة والتنافس، بغض النظر عما يمرون به.

اختر محطة راديو تذكرك بالماضى في أي وقت وفي أي يوم لتحسين حالتك المزاجية.

زيادة إنتاج هرمونات السعادة

يمكن للموسيقى التي يتم تشغيلها على الراديو أن تزيد من إنتاج هرمون الدوبامين، وهو مادة كيميائية تعزز المتعة. وعندما يتم إنتاج هذا الهرمون بكثرة، فإنه يقلل من فرص إصابة الفرد بالقلق والاكتئاب.

من المهم أيضًا أن نذكر أن الموسيقى تتم معالجتها بواسطة اللوزة الدماغية، وهي الجزء من الدماغ المسئول عن العواطف، وفقا للخبراء، فإن الرقص على أنغام الموسيقى الخاصة بك يعزز مزاجك بينما يخفف من الحزن في أي وقت تشعر فيه بالإحباط، قم بتشغيل محطة راديو جيدة.

تحفيز المستمع

يعتقد أن الاستماع إلى الكلمات الرقيقة والموسيقى يمكّن الدماغ من إطلاق كمية جيدة من الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالتحفيز والشعور بالسعادة هذه التجربة فريدة من نوعها، حيث يمكن للموسيقى المبهجة أن تجعلك تستيقظ وترقص، بينما يمكن للمذيعين الذين يقوموا بتحفيزك أن يغيروا طريقة تفكيرك ورؤيتك للأشياء ونتيجة لذلك، يمكنك تجربة زيادة في مستوى الإندورفين لديك، وهو أحد هرمونات السعادة أيضاً ويساعد على تحسين الطاقة، والإنتاجية.

معالجة المشاعر السلبية

يقدم مذيعو الراديو نصائح مختلفة للمستمعين في الموضوعات التي تؤثر على حياتهم وكيفية تعاملهم مع المواقف، في مثل هذه الحالة، تفهم كيف يمكنك أيضًا الخروج مما تمر به من مشاعر سلبية أو مشاكل، سواء كان فقدان أحد أفراد أسرتك أو الانفصال ونتيجة لذلك، ستتعلم كيفية التعامل مع المشاعر لتظل سعيدًا وهادئًا.