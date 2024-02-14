شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب نزيف الأنف المتكرر.. أبرزها الحساسية وإعوجاج الحاجز الأنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُوصف نزيف الأنف بأنه نادر ولكنه قد يسبب القلق إذا حدث بشكل متكرر، من المهم أن نفهم الأسباب المختلفة لنزيف الأنف المتكرر وهو أمر بالغ الأهمية للعلاج والوقاية الفعالة.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، فإن نزيف الأنف، المعروف أيضا باسم الرعاف، هو أكثر أعراض الطوارئ شيوعا في الأذن والأنف والحنجرة وتشمل أسبابه التالي:

هواء جاف

يحتوي الهواء البارد على نسبة رطوبة أقل من الهواء الدافئ، مما يتسبب في جفاف الممرات الأنفية، عندما تصبح أغشية الأنف جافة وملتهبة، فإن الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف، والمعروفة باسم الشعيرات الدموية، تكون أكثر عرضة للانفجار.

يُنصح باستخدام جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء، والبقاء رطبًا، واستخدام رذاذ الأنف الملحي للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية.

الحساسية

يمكن أن تسبب ردود الفعل التحسسية التهابًا وتهيجًا في بطانة الأنف، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر عرضة للنزيف، من المهم تحديد الحساسية وإدارتها بمساعدة طبيب الحساسية.

انحراف الحاجز الأنفي

يمكن أن يساهم انحراف الحاجز الأنفي - ويكون فيها الحاجز الأنفي ملتويًا أو بعيدًا عن المركز- في جفاف الأنف والنزيف.

بخاخات الأنف

قد يؤدي الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان أو بخاخات الأنف التي تحتوي على الكورتيكوستيرويد إلى تهيج الأنف ونزيف الأنف، استخدم بخاخات الأنف حسب توجيهات الطبيب ، وتجنب الاستخدام المطول أو المفرط.

الحالات الطبية الأساسية

قد تساهم بعض الحالات الطبية، مثل اضطرابات النزيف أو أمراض الكبد أو تشوهات الأوعية الدموية، في حدوث نزيف متكرر في الأنف، استشر الطبيب لإجراء تقييم شامل وإدارة المشكلات الصحية الأساسية.

الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية، مثل مضادات التخثر أو مخففات الدم، قد تزيد من خطر النزيف، أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، وناقش معه الآثار الجانبية المحتملة.

متى يطلب صاحب النزيف الرعاية الطبية

إذا كان نزيف الأنف شديدًا أو طويلًا أو متكررًا.

إذا كان النزيف مصحوبًا بأعراض أخرى مثيرة للقلق، مثل الدوخة أو الضعف أو صعوبة التنفس.

إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف أو تتناول أدوية لتخفيف الدم.

قد تشير الحالات المتعددة إلى المشكلات الأساسية التي تحتاج إلى معالجة. يعد تحديد ومعالجة السبب الجذري لنزيف الأنف المتكرر أمرًا بالغ الأهمية للوقاية والإدارة الفعالة. إذا كنت تعاني من نزيف الأنف المستمر أو الشديد، استشر الطبيب لإجراء تقييم شامل وخطة علاج مخصصة.