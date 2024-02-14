شكرا لقرائتكم خبر عن نادرا ما يكون له أعراض.. علامات سرطان البروستاتا وأهمية ووقت التحاليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البروستاتا هو أحد الأورام الذكورية التي تصيب الرجال بشكل عام بعد عمر الـ 50، حيث يبدأ سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا في غدة البروستاتا بالنمو خارج نطاق السيطرة.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور حسن الفكهانى استشارى أمراض الجلدية والتناسلية كلية طب المنيا، أن سرطان البروستاتا ليس من أنواع السرطانات الوراثية ولكنه نوع شائع من السرطان في الرجال من بعد سن الـ 53 عاما، حيث يبدأ يحدث نوع من التضخم في البروستاتا وهو نوع من الالتهاب المزمن بالتالي يؤدى إلى تغير في الخلايا وتكون السرطان.

وأضاف في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن سرطان البروستاتا نادرا ما يعطى أعراض عن وجوده في الجسم، موضحا أن تشخيصه سهل جداً عن طريق تحاليل بسيطة من المفترض أن تتم كل 6 أشهر للرجال، ويعد تضخم البروستاتا أحد أهم العلامات لاحتمالية الإصابة بالسرطان، لذا فإن علاج التضخم من البداية وتلافى الالتهاب المزمن يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا.

وأوضح الطبيب أن علاج سرطان البروستاتا يتم من خلال إجراء جراحة سهلة حيث يتم استئصال البروستاتا مع الحفاظ على العصب، وهناك جراحات الروبوت الإلكتروني، ولكن المشكلة تمكن في ظهور المرض متأخراً حيث يكون وقتها الوقت انتشر إلى أماكن أخرى وأكثر هذه الأماكن هى الكبد والعظام.