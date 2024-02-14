صحة ورشاقة

موجودة في كل بيت.. “مختص” يكشف مكونات وصفة تقوي العظام والمفاصل وتحارب السرطان

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عدن - ياسمين التهامي - موجودة في كل بيت.. “مختص” يكشف مكونات وصفة تقوي العظام والمفاصل وتحارب السرطان

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 16:59

كشف مختص، عن مكونات وصفة تساعد على تقوية العظام والمفاصل، وتحسين عمل القلب، وتحارب السرطان.

 

وقال المختص: “الوصفة تسمى 3 × 1، ومكوناتها بسيطة وكان يستخدمها الأجداد منذ أيام الصحابة، وهي عبارة عن لبن رايب أو زبادي، و4-5 حبات تمر أو معجون التمر، وطحينة سمسم سائلة”.وأضاف خلال ظهوره في مقطع فيديو، أن المقادير تترك لمدة 10 دقائق، حتى يمتص التمر الرايب وطحينة السمسم، ثم يتم تناوله”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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