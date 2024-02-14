عدن - ياسمين التهامي - موجودة في كل بيت.. “مختص” يكشف مكونات وصفة تقوي العظام والمفاصل وتحارب السرطان

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 16:59

كشف مختص، عن مكونات وصفة تساعد على تقوية العظام والمفاصل، وتحسين عمل القلب، وتحارب السرطان.

وقال المختص: “الوصفة تسمى 3 × 1، ومكوناتها بسيطة وكان يستخدمها الأجداد منذ أيام الصحابة، وهي عبارة عن لبن رايب أو زبادي، و4-5 حبات تمر أو معجون التمر، وطحينة سمسم سائلة”.وأضاف خلال ظهوره في مقطع فيديو، أن المقادير تترك لمدة 10 دقائق، حتى يمتص التمر الرايب وطحينة السمسم، ثم يتم تناوله”.