شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الكرفس والبرتقال.. مشروبات تحسن صحة المثانة والجهاز البولي بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إدرار البول أمر في غاية الأهمية يحتاجه البعض لتسهيل التبول، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع good housekeeping، وتابع التقرير أن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد على إدرار البول بطريقة صحية طالما كانت في نسبها المتزنة، ومن أهمها:

ـ عصير البرتقال الصحي والمفيد الذي يساعد على إدرار البول بشكل صحي فهو يحتوي على المغنيسيوم الهام لتعزيز صحة المسالك البولية.

ـ عصير الكرفس الصحي والذي يساعد على ضبط نسب ضغط الدم، كما أن له الكثير من التأثير كمدر للبول صحي، فهو يحتوي على معدن هام وهو المغنيسيوم كذلك يحتوي على البوتاسيوم المفيد وبشدة لصحة الجهاز البولي.

ـ عصير الأناناس أحد أهم أنواع المشروبات التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز البولي فهو يحتوي على البرومولين والبوتاسيوم والمغنيسيوم وهي عناصر ومعادن هامة تساعد على تعزيز صحة الجهاز البوليه وتقليل حده الالتهاب.

ـ كوب من الشاي يعتبر مدر طبيعي للبول، فالكافيين بشكل عام يساعد على إدرار البول بشكل سهل وبسيط لأنه يحفز الكلى.

وفى هذا الإطار قال الدكتور كمال السيد استشاري المسالك البولية بقصر العيني إن تلك العصائر الصحية يمكن تناولها لفوائدها العظيمة وفيتاميناتها مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والماغنيسيوم، ولكن شريطة أن نتناولها بكميات معتدلة حتى لا تنقلب فوائدها لأضرار، وتزيد من نسب الأملاح في الجسم فهي كمدر طبيعي للبول يمكن استخدامها لهذا الغرض، فضلا عن فوائدها الصحية الهائلة ولكن يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبيب مختص وبكميات معتدلة، في بعض الأشخاص على سبيل المثال الذين تكون لديهم نوعيات معينه من الأملاح لا يجب لهم تناول البرتقال بكميات كبيرة.