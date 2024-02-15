شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى الإصابة بتكيس المبايض وأطعمة عليك تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

متلازمة تكيس المبايض تصبح الكثير من الفتيات والسيدات عرضة لها وتنتج الكثير من الأعراض والعلامات المبكرة التي تشير إلى الإصابة بها.

توضح الدكتوره ابتسام احمد استشاري التناسليه قصر العينى أن هذه المتلازمة تكون بسبب اضطرابات في الهرمونات لدى بعض الفتيات والسيدات لها الكثير من العلامات، منها غزارة الشعر في مناطق ظهوره أو في مناطق أخرى من الجسم لا يجب أن تظهر فيه، فضلا عن اضطرابات حادة في الطمث فقد تكون الدورة الشهرية قليله الكمية أو كثيرة الكمية، أو تغيب بالشهور، أو غير منتظمة الفترات، قد تعانى أيضا الفتاة التي تصاب بتكيس المبايض من حبوب وبثور في الوجه ومناطق أخرى من الجسم كثيرة، ولا يمكن علاجها جلديا فقط، قد يضطرب الوزن ويزيد بشدة، عند إجراء الإختبارات يظهر اضطراب في مستويات الهرمونات لدى تلك المريضة بشكل عام، وقد يضطرب الوزن بالزيادة لدي بعض الفتيات، علاج تلك الحالات يكون من خلال المتابعة لدى مختص يحدد طريقه العلاج المثلى وفقا لطبيعة حالة الفتاة وعمرها وحالتها، وقد يكون العلاج دوائي أو جراحي وتختلف التقنية من حالة إلى أخرى

وفي السياق ذاته أوضح تقرير نشر في موقع anneliapothecaryh أن متلازمة المبيض التعدد الأكياس تصاب به الكثير من السيدات والفتيات، وهي مشكلة قد ترفع فرص الإصابة بمرض السكر والاكتئاب وامراض القلب، ويجب المتابعة لدى المختص لعلاجها لعدم الاصابة بمشكلات تخص الإنجاب

فيما أكد التقرير على ضرورة تجنب الفتاة المصابة بتلك المتلازمة بعض الأطعمة:

الطعام المصنع والمعالج أحد أهم الأطعمة الضارة التي تجعل الهرمونات مضطربة يجب تجنبها

تجنبي اللحوم الحمراء والاسراف فيها لأنها تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجسم واضطرابات الهرمونات

تجنبي الدهون غير الصحية التي تزيد من الكولسترول السيء، مثل الأطعمة المقلية والزيوت والسمن غير الصحي والذي يزيد من ارتفاع الدهون في الدم فضلا عن أنها تكون ضارة بالغدد الصماء وتساعد على اضطراب الهرمونات

على السيدات أيضا المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تجنب السكريات تماما نظرا لحساسية الأنسولين لديهن

البعد عن الكربوهيدرات مثل الأرز والخبز من الدقيق الأبيض والمعكرونه

تجنب الإسراف في تناول منتجات الألبان لأنها تزيد من اضطراب التبويض وعدم انتظام الدورة الشهرية وتزيد من آلامها أيضا وتزيد من التشنجات ما قبل الدورة الشهرية