شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز ومراحل تطوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يدمر جهاز المناعة ويتطور إلى مرض الإيدز، يضعف فيروس نقص المناعة البشرية المناعة، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، فى هذا التقرير نتعرف على العلامات والأعراض وكل ما يجب أن تعرفه عن فيروس نقص المناعة البشرية، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فقد أودى فيروس نقص المناعة البشرية بحياة 40.4 مليون حتى الآن مع استمرار انتقاله في جميع بلدان العالم.

يدمر فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة مما يجعل الجسم أقل قدرة على مكافحة العدوى والأمراض. تقول Mayo Clinic إنه إذا لم يتم علاج فيروس نقص المناعة البشرية، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يضعف جهاز المناعة بدرجة كافية ليصبح الإيدز.

ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية أيضًا عن طريق ملامسة الدم، كما هو الحال عندما يتشارك الأشخاص في الإبر أو المحاقن. ومن الممكن أيضًا أن ينقل الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج الفيروس إلى طفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية، وفقًا لمايو كلينك.

وهو من الأمراض المنقولة جنسيًا وبحسب منظمة الصحة العالمية أكثر من مليون شخص يصابون بالأمراض المنقولة جنسياً كل يوم، وغالبيتهم لا تظهر عليهم أعراض.

هناك مراحل مختلفة لفيروس نقص المناعة البشرية وتعتمد أعراضك على مرحلة العدوى.





المرحلة 1: المرحلة الأولية أو فيروس نقص المناعة البشرية الحادعادة، يصاب بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بمرض يشبه الأنفلونزا في غضون 2 إلى 4 أسابيع بعد دخول الفيروس إلى الجسم. يمكن أن تستمر هذه المرحلة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. ومع ذلك، لا تظهر على الآخرين أي أعراض خلال هذه المرحلة. الأعراض المحتملة الأخرى هي:

حمى

صداع

آلام العضلات وآلام المفاصل

التهاب الحلق وتقرحات الفم المؤلمة

تورم الغدد الليمفاوية، والتي تسمى أيضًا العقد، وتقع بشكل رئيسي في الرقبة

إسهال

فقدان الوزن

سعال

تعرق ليلي

"يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة جدًا لدرجة أنك قد لا تلاحظها. ومع ذلك، فإن كمية الفيروس في مجرى الدم، والتي تسمى الحمل الفيروسي، مرتفعة في هذا الوقت. ونتيجة لذلك، تنتشر العدوى إلى الآخرين بسهولة أكبر أثناء العدوى الأولية مقارنة بالمرحلة التالية.

المرحلة 2: العدوى السريرية الكامنة أو فيروس نقص المناعة البشرية المزمنعندما تكون العدوى في هذه المرحلة، فإن فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال موجودًا في الجسم وخلايا الجهاز المناعي. "ولكن خلال هذا الوقت، لا يعاني الكثير من الأشخاص من الأعراض أو العدوى التي يمكن أن يسببها فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، والذي يسمى أيضًا ART.: "يصاب بعض الأشخاص بمرض أكثر خطورة في وقت أسرع بكثير".

في هذه المرحلة من العدوى، يكون جهازك المناعي متضررًا للغاية. من المرجح أن يصاب الأشخاص المصابون بالإيدز بالأمراض بسهولة شديدة

يصاب بعض الأشخاص بالعدوى الانتهازية خلال المرحلة الحادة من المرض. تشمل أعراض بعض هذه الالتهابات ما يلي:

تعرق

قشعريرة

الحمى التي تستمر في العودة

الإسهال المستمر

تورم الغدد الليمفاوية

ظهور بقع أو تقرحات بيضاء ثابتة على اللسان أو في الفم

التعب المستمر

ضعف

فقدان الوزن السريع

طفح جلدي أو نتوءات.

يحدث الايدز بسبب فيروس نقص المناعة البشرية الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي أو تعاطي المخدرات غير المشروعة أو استخدام الإبر المشتركة أو الاتصال بالدم المصاب. كما يمكن أن ينتشر من الوالدين إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

يقوم فيروس نقص المناعة البشرية بتدمير خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا CD4 T وهي مهمة للغاية لأنها تساعد الجسم على مكافحة المرض.