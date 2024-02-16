شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفشار بهذه الطريقة يسبب مرضًا تنفسيًا يضر بالرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأطباء أن هناك مرض رئوى نادر قد يحدث بسبب تناول الفشار الجاهز المصنوع فى الميكرويف، نتيجة مواد كيميائية ضارة مثل ثنائي الأسيتيل،، بحسب موقع "تايمز ناو".ومرض "رئة الفشار" هو مرض رئوي نادر يسبب تندب والتهاب في القصيبات، وهو ما يمكن أن يهدد الحياة ويسبب السعال الجاف المستمر وضيق التنفس .

يُعرف طبيًا باسم التهاب القصيبات المسدودة، وهو شكل نادر من أمراض الرئة التي تؤدي إلى تندب والتهاب الرئة، مما يجعل التنفس صعبًا للغاية.على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر ثنائي الأسيتيل آمنًا للأكل، إلا أنه خطير للغاية عند استنشاقه.

يوجد ثنائي الأسيتيل أيضًا في القهوة المنكهة، ومشروبات الفاكهة المعبأة، والكراميل.

ما مدى شيوع مرض رئة الفشار؟يقول الخبراء إنه على الرغم من أن رئة الفشار هي اضطراب نادر، إلا أنها يمكن أن تحدث لأي شخص لأنها يمكن أن تنتج عن عدوى أو التعرض لمواد معينة يمكن أن يحدث التهاب القصيبات المسدودة أيضًا دون التعرض لدى الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع رئة.

وقال الأطباء إن حوالي 50% من الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الرئة يمكن أن يصابوا بمتلازمة التهاب القصيبات المسدودة في غضون خمس سنوات من إجراء العملية.

يمكن لحوالي 10% من متلقي النخاع المتبرع به أن يصابوا أيضًا بمتلازمة التهاب القصيبات المسدودة في غضون خمس سنوات.

تشبه أعراض رئة الفشار أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يحدث بعد 2-8 أسابيع من التعرض للمواد الكيميائية الضارة أو الجزيئات أو الأبخرة السامة. وتشمل الأعراض ما يلي:

-صعوبة في التنفس

-سعال مستمر ومتقدم وجاف

-مرض يشبه الانفلونزا

-ارتفاع درجة الحرارة

-التعب والإرهاق غير المبرر

-فقدان الوزن

-الصفير

-تهيج العين أو الجلد أو الفم أو الأنف

-تعرق ليلي

-الطفح الجلدي ما الذي يسبب رئة الفشار؟ يمكن أن ينجم هذا المرض القاتل عن استنشاق المواد الكيميائية الضارة والجزيئات والأبخرة السامة الموجودة في الفشار المصنوع بالميكروويف .

ومع ذلك، وفقا للأطباء، فإن هذه الأبخرة والمواد الكيميائية المرتبطة برئة الفشار لا تقتصر على هذه العوامل فقط.

تشمل المواد الكيميائية الأخرى التي تساهم في رئة الفشار الكلور والأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأبخرة الناتجة عن اللحام والفورمالدهيد وحمض الهيدروكلوريك.

كما يمكن أن تؤدي رئة الفشار إلى الإصابة ببعض الأمراض الأخرى، والتي تشمل:

أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية

اصابات فيروسية

أمراض الأوعية الدموية الكولاجينية

التهاب المفصل الروماتويدي

متلازمة ستيفنز جونسون التي تؤدي إلى تقشر الجلد

وفقًا للدراسات، فإن السجائر الإلكترونية والسوائل المعاد تعبئتها أيضًا تكون إيجابية بالنسبة للثنائي الأسيتيل، مما يؤدي إلى مرض الرئة في الفشار.

طرق تقليل خطر الإصابة برئة الفشاريقول الخبراء أنه من المهم أن تعتني برئتيك بأفضل ما تستطيع. يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

-تجنب استخدام التبغ والسجائر الإلكترونية

-تجنب التدخين السلبي والأماكن الملوثة

تجنب العدوى، عندما يكون ذلك ممكنًا، لأن بعض أنواع العدوى يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين