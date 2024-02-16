شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكرار لقاح الأنفلونزا أكثر من مرة فى الشتاء ضرورى؟.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصى كبرى المؤسسات الطبية ومراكز التطعيم بأهمية الحصول على التطعيم السنوي ضد الأنفلونزا الموسمية خاصة للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة، ولكن على الرغم من أهمية الحصول على اللقاح إلا أن الحصول على جرعات كثيرة منه لا يأتي بنتائج مضاعفة.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يحمى بنسبة كبيرة، حيث ثبت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

وعن مدى فاعلية اللقاح إذا تم تكراره أمثر من مرة في موسم الشتاء الواحد، أشار مدير التطعيمات في تصريح لليوم السابع، أنه لا توجد حتى الآن أي توصيات عالمية بتكرار لقاح الانفلونزا الفيروسية في نفس الموسم بحجة تعزيز المناعة ضد الانفلونزا سوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 9 سنوات، خاصة عند الحصول على اللقاح لأول مرة، والتوصية هنا تكون الحصول على جرعتين بينهم شهر، وبعد ذلك يحصل على جرعة واحدة سنوياً، أما في باقى الأشخاص بداية من 9 سنوات فما فوق فالجميع له جرعة واحده خلال الموسم ولا فائدة من تكرار تلقي اللقاح خلال نفس الموسم.

يوصى الحصول على لقاح الانفلونزا كل عام لبعض الفئات وهى:

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى والمضاعفات المرتبطة بالأنفلونزا، بما في ذلك الأطفال من عمر 6 إلى 59 شهرًا

الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق

البالغين والأطفال الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة

الحوامل