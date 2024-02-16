أطعمة سالبة السعرات الحرارية.. هل يمكن أن تساعد على إنقاص وزنك؟

بيروت - نادين محمد - تعد السعرات الحرارية هي عنصر مهم في الغذاء وكل ما نأكله يحتوي على سعرات حرارية. السعرات الحرارية هي من نوعين. الأول هو السعرات الحرارية الفارغة التي ليس لها قيمة غذائية كبيرة ولكنها تحتوي فقط على سعرات حرارية تعزز زيادة الوزن ونحتاج إلى المزيد من الطاقة لهضمها. والنوع الثاني هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية وعادة ما تحتوي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وعلى سعرات حرارية أقل وتساعد هذه الأطعمة على إنقاص الوزن لأنها ليست منخفضة السعرات الحرارية فحسب، بل تساعد أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر من غيرها.

الكرفس والخس

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي الكرفس على القليل من السعرات الحرارية، حيث توفر حصة 100 جم من الكرفس حوالي 14 سعرة حرارية، لذلك يعتبر الكرفس طعاماً سلبياً في السعرات الحرارية وهو غني بالألياف وفيتامين أ وسي والفولات ويتلقى جسمنا سعرات حرارية قليلة جدًا من الكرفس، لأنه مليء بالألياف غير المهضومة.

كما يوفر100 جرام من الخس حوالي 15 سعرة حرارية ويساعد محتواه من فيتامين C وK وA بالإضافة إلى الكالسيوم في تعزيز المناعة.

قد يعجبكِ أيضًا رجيم لحرق دهون البطن السفلية

التوت

يحتوي التوت الملون مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود على 32 سعرة حرارية فقط في نصف كوب. غالبًا ما يطلق عليها الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواها من البروتين. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمينا من السرطانات المختلفة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على 19 سعرة حرارية لكل 100 جرام. بصرف النظر عن محتواها المائي، فهي مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين كما تحتوي الطماطم أيضًا على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بحمايتنا من سرطان الجلد.

الجزر والخيار

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي الجزر على 41 سعرة حرارية لكل 100 جرام علاوة على ذلك، فإن محتواها من الألياف يبقي المعدة ممتلئة لفترة أطول، مما يساعد في فقدان الوزن كما أنها تحتوى على نسبة منخفضة من الكولسترول والدهون المشبعة وعلى نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والمنجنيز.

كما يحتوي الخيار على 15 سعرة حرارية لكل 100 جرام وعلى نسبة عالية من الماء و الألياف الغذائية، التي تساعد على معالجة متلازمة القولون العصبي والسكري.

البطيخ

يحتوي البطيخ على 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام وتساعد قشر البطيخ في تقوية القلب، وترطيبه، وتنظيم ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بذور البطيخ أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية بدءًا من الوقاية من فقر الدم إلى خصائص تعزيز المناعة. المحتوى المائي الموجود في البطيخ والفيتامينات A، B6، C بالإضافة إلى الليكوبين يعمل كغذاء يعزز المناعة.

التفاح

يوفر التفاح 52 سعرة حرارية لكل 100 جرام ويحتوي تحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والألياف. في الواقع، يساعد محتوى الألياف العالي في التفاح في إنقاص الوزن، وفي الوقت نفسه، يعزز الأداء المعرفي.

البروكلي

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي البروكلي على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام وهو غني بفيتامين أ الذي يحسن الرؤية أيضاً يعد محتوى الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ك ضروريًا لنمو صحي للعظام، بينما يساعد الحديد وحمض الفوليك على الوقاية من فقر الدم. كيمبفيرول، وهو فلافونويد موجود في البروكلي، له خصائص مضادة للالتهابات.

الكوسا

تحتوي الكوسا على حوالي 17 سعرة حرارية لكل 100 جرام وهي مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف وعدد منخفض من السعرات الحرارية حيث تلعب الألياف دورًا مهمًا في عملية الهضم. ويلعب الزياكسانثين الموجود في الكوسة دورًا مهمًا في منع الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة العين.

اقرأي أيضًا طريقة تخسيس سريعة للشتاء برجيم الكستناء

كيفية استخدام الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية في نظامك الغذائي؟

يجب تضمين الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية في النظام الغذائي بحيث تحتوي الوجبات بشكل عام على المزيد من الألياف وسعرات حرارية أقل. وهذا يزيد من الشعور بالشبع ويعزز فقدان الوزن.

يمكن تناول الفواكه منخفضة السعرات الحرارية في وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة والحلوى، في حين يجب تضمين الخضار في الغداء والعشاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكوسا والباذنجان، على سبيل المثال، لإعداد أطباق منخفضة السعرات الحرارية مثل لازانيا الباذنجان ومعكرونة الكوسا.

من المهم أن تتذكر أن نظامك الغذائي لإنقاص الوزن لا ينبغي أن يدور فقط حول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية. من أجل تحقيق التمثيل الغذائي الأمثل وتعزيز فقدان الوزن، من الضروري أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي توفر الطاقة للجسم، مثل البروتينات الحيوانية مثل البيض والدجاج، والبروتينات النباتية مثل التوفو وفول الصويا.

المصدر : مايوكلينك