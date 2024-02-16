شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية لاستخدام الملينات فى حالات الإمساك.. طرق طبيعية بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك مشكلة مزعجة خاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض مثل الألم والانتفاخ والغثيان، وفي هذه الحالة، يوصي الخبراء عادة بزيادة تناول الألياف وشرب الكثير من الماء، إلا أنه فى بعض الحالات قد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى تناول الملينات، وهى نوع من الأدوية يساعد على تخفيف الإمساك ومنعه، لكن هل الملينات آمنة للاستخدام على المدى الطويل؟ التقرير المنشور فى موقع " onlymyhealth"، يجيب عن هذا السؤال..

الإمساك والملينات

الإمساك المزمن يحدث عندما يكون لديك أقل من ثلاثة مرات للبراز في الأسبوع، ويكون البراز في الغالب صلبًا أو متكتلًا، وحركات الأمعاء الصعبة لأكثر من 6 أشهر، في مثل هذه الحالات، يمكن أن تساعد الملينات في تعزيز عملية الهضم وتعزيز حركات الأمعاء السهلة التي لا تتطلب الإجهاد.

ومع ذلك، ليس كل من يعاني من الإمساك يحتاج إلى أدوية مسهلة، الملينات لا تُستخدم غالبًا في حالة زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي.

آثار استخدام الملينات الجانبية

أحد الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة باستخدام الملين على المدى الطويل هو عدم توازن "الكهارل" فى الدم، تشمل الإلكتروليتات الكالسيوم والكلوريد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، والتي تساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب أيضًا الجفاف، وتلف الأعصاب والعضلات في الجهاز الهضمي، والكلى، وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

ـ بدلًا من اختيار الملينات، ما لم تكن ضرورية من الناحية الطبية، يمكنك أيضًا اللجوء إلى تغييرات نمط الحياة الصحية، منها تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة".

ـ شرب الكثير من الماء يساعد على تليين البراز ويساعد على مروره.

بـ النسبة لأولئك الذين يتناولون مكملات الألياف، من الضروري شرب كمية كافية من الماء لتقليل احتمالية الإصابة بانتفاخ البطن والانسداد المحتمل.