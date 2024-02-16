شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إصابة الأطفال بحب الشباب.. استشاري تقدم نصائح وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يصاب بعض الأطفال بحالة جلدية تسمى حب الشباب وهي تظهر على شكل إما رؤوس بيضاء أو سوداء او بعض البثور الحمراء أو حبوب مليئة بالتقيحات والسوائل المزعجة، وقد تكون مؤلمة في بعض الأحوال، وقد يعاني بعض الأطفال من المسام الواسعة او الزيتيه أيضا.

وترجع تلك الإصابة بين الأطفال نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث لديهم في مراحل مختلفة من طفولتهم، كذلك بعض الأسباب تتعلق بالإجهاد الشديد الذي قد يعاني منه الطفل نتيجه الدراسة أو اللعب الزائد او في مرحله اقتراب المراهقة.

وفي هذا السياق تقول الدكتورة ابتسام احمد استشاري الجلدية بقصر العينى، إن الطفل الصغير يمكن بالفعل أن يصاب بحب الشباب او البثور المختلفه الأشكال والأنواع، يتعلق الامر إما بالهرمونات او بطبيعة حياته وطبيعة نظافته وقد يتعرض لها بشكل كبير خاصة عند بداية مرحلة البلوغ او قبلها بفتره طويلة.

ونصحت بضرورة المتابعة لدى مختص حتى لا تترك هذه البثور ندوبا حتى بعد علاجها وتؤثر على مظهره في الشباب والكبر، ويجب الابتعاد تماما عن فكر الدهان وأي مراهم تحتوى على كورتيزون أو مراهم تحتوي على مكونات قد تضر بالطفل دون استشاره طبيب، مع البعد عن غسيل الوجه بالصابون ويجب تنظيف اليدين على الدوام وعدم العبس بها، فضلا عن الاهتمام بالاستحمام وتنظيف الوجه والجسم جيدا خاصه بعد ممارسة الطفل للرياضة أو اللعب الذي يسبب له تعرقا زائدا، ويقرر الطبيب ما ان كان الطفل يستخدم غسولا أم يتم الاكتفاء بالماء في غسيل وجهه.