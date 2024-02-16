شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها تشعر به يومياً.. 5 أعراض تظهر في منتصف الليل تشير إلى حدوث سكتة دماغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدها تشعر به يومياً.. 5 أعراض تظهر في منتصف الليل تشير إلى حدوث سكتة دماغية