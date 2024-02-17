تعرفى على أسباب نمو الشعر الزائد وعلاقته باضطرابات الهرمونات

القاهرة - سامية سيد -

نمو وزيادة الشعر في الجسم والوجه لدى بعض السيدات أمر غير شائع، ويطلق عليه طبيا مسمى الشعرانية، وهو اضطراب في نمو الشعر بالزيادة لدى السيدات، قد يظهر هذا النمو في أماكن غير مرغوبة مثل الذقن والظهر وفي أماكن الصدر، والشفاه أيضا في بعض الحالات.

قال تقرير نشر في موقع cedarsinai إن نمو الشعر الزائد عند السيدات مشكلة قد تنتج من اضطراب الهرمونات الذكرية لديها، فالمستويات العالية من هذه الهرمونات تسبب هذه المشكلة الكبيرة.

تابع التقرير أن لهذه المشكلة والنمو الزائد للشعر العديد من المسببات والعوامل والتي من أهمها تناول المنشطات بغرض طبي، فضلا عن استخدام بعض الأدويه لعلاج مشكلات بطانة الرحم والعديد من الأدوية الأخرى. كذلك قد تعد اضطرابات بعض الغدد في الجسم لدى السيدة سببا في نمو الشعر في أماكن مختلفة من الجسم مثل مشكلات في الغدة النخامية أو الدرقية أو الكظرية.

من أهم أسباب نمو الشعر الزائد أيضا عند السيدات بعض التغيرات الهرمونية الناتجة عن اقتراب مرحلة اليأس او او انقطاع الطمث فضلا عن إصابه بعضهن بمشكلات في مقاومة الأنسولين وحساسيته، ولا يمكن أن نغفل دور متلازمة تكيس المبايض التي تسبب هذا النمو الزائد بل هي السبب الأكثر شيوعا عند السيدات.

ويكون علاج النمو الزائد للشعر بمعرفة المسبب من قبل المختص ثم وصف العلاج المناسب سواء كانت حبوب هرمونية أو حبوب منع حمل أو ادوية مضادة لمستويات الاندروجين لديها وتختلف طرق العلاج من حالة لأخرى .