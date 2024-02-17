شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من بطء فى التمثيل الغذائى.. 6 عادات تساعد فى الاستفادة من الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من بطء التمثيل الغذائي وعدم استفادتك من طعامك ونقص مناعتك رغم تناولك العناصر الغذائية المطلوبة، فعليك تحفيز تمثيلك الغذائي مرة أخرى، وفقال ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة.

تابع التقرير موضحا أن بعض الخطوات البسيطة يمكن ان تحفز من عملية التمثيل الغذائي البطيء الذي يصيب البعض .



خطوات تساعد فى تحفيز التمثيل الغذائى: خطوات تساعد فى تحفيز التمثيل الغذائى:

ـ احرص على تناول الأطعمه الغنية بالبروتين النباتي بشكل خاص او البروتين الحيوانى، فكلما تقدمنا في العمر كلما قلت قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وصعوبة الهضم، لذا فإن الاطعمة الغنية بالبروتين يمكن ان تساعد على شعورك بالامتلاء والشبع وتحسن من دورة الهضم وتعزز من النظام الغذائي الذي يعمل على التمثيل بشكل سليم مره أخرى.

ـ تناول بين الحين والآخر الزبادي اليوناني الغني بالبروتين والذي يساعد البكتيريا الموجوده فيه على تنشيط عملية التمثيل الغذائي مجددا لأنه يحتوي على ضعف نسبة البروتين الموجودة في الزبادي العادي الطبيعي.

ـ ممارسة الرياضة.

ـ قد يساعد الكافيين على التمثيل الغذائي ولكنه حل مؤقت، فاذا تناولت كوبا من الشاي أو من القهوه غير المحلى.

ـ تناول وجبات صغيره الكميه كثيرة العدد، هذه الطريقه طريقه خداعية للجسم لكي يعود للحرق والتمثيل الغذائي على الدوام.

ـ يمكنك تجربه الاطعمه الحارة والغنيه بالتوابل .