شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بسرطان فى العين.. أستاذ عيون يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أشكال وأنواع أوارم العين بصورة كبيرة في أجزاء مختلفة بالجسم، ومن بين الأجزاء التي يمكن أن تصاب بالسرطان هي العين.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن هناك بالفعل ورمًا يحدث في الشبكية وهو نوع يصيب الأطفال ولكنه نسبته قليلة جدا قد لا تتعدى 00.1 في المليون، ولكنه موجود مشكلته أنه ينتهى باستئصال العين والجزء الاخر يكون الخضوع لجلسات في مركز الأورام.

وأشار طبيب العيون في تصريح لـ"الخليج 365"، أن العين تقسم لثلاث طبقات الجزء الخارجي الصلب والطبقة الوسطى والطبقة الداخلية، الطبقة الخارجية الصلبة لا تظهره بها أورام، بينما الطبقة الداخلية التي توجد بها المشيمة يحدث فيها أورام تسمى الميلانوما العينية هو نوع من الأورام يحدث فيه ترسب صبغات ولونه يصيح مختلف، والتي تعالج بأشعة بالكوبالت نوع من الاشعاع توضع عليها شريحة وتسلط الضوء عليها لتقلص حجم الورم، أما عن طبقة القزحية ممكن أن تصاب أيضا ولكن غالبا ما تكون أوارم حميدة

وأشار الطبيب أنه يمكن معرفة العلامات في الطفل بأن تلاحظ الأم وجود نقطة بيضاء في بؤبؤ العين، وأن الطفل يكون غير متابع لحركة العين، وفى هذه الحالة يمكن للموجات الصوتية اكتشافها بسهولة، ولكن في الكبار يحدث تغير في مستوى الرؤية ويكون سبب واضح عند الكشف يدل على الإصابة بورم في العين، مضيفا أن كل الحالات يتم تحويلها لمراكز الأورام وعند اكتشافها مبكرا يتم السيطرة عليها.