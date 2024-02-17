شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة قد يساعد المرضى الذين يعانون من تلف الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد العلماء أن بعض أنواع الرياضة مثل لعبة البينج بونج أو تنس الطاولة قد تكون مفيدة لمثل لبعض الأمراض العصبية مثل مرض التصلب المتعدد ومرض باركنسون، حيث تساعد هواية تنس الطاولة على تقليل أعراض التصلب المتعدد ومرض باركنسون.

ووفقًا لتقرير موقع صحيفة "thesun"، وجد الباحثون أن هواية البينج بونج تقلل أعراض التصلب المتعدد ومرض باركنسون، وكلاهما غير قابل للشفاء ويتسببان في انهيار الأعصاب الحيوية بمرور الوقت، ما يعني أن المصاب يصبح أضعف عندما يفقد السيطرة على عضلاته، وينصح الأطباء باقتراح أنشطة مثل البستنة والرسم والطبخ والرياضة كأحد العلاجات البديلة.

ووجد الباحثون أن لعبة تنس الطاولة تحسن التنسيق بين اليد والعين وقوة العضلات، عند الإصابة بأحد الأمراض التنكسية، معتقدين أن لديهم القدرة على إحداث ثورة في علاج مرض التصلب العصبي المتعدد وتحسين القدرة على الحركة والتوازن والمرونة والقوة لدى المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد.

وجدت دراسة أخرى أن مرضى باركنسون شهدوا تحسنًا ملحوظًا في الكلام والكتابة والمشي بعد خمسة أشهر من ممارسة تنس الطاولة بانتظام.

كما وجد الباحثون أن هناك احتمال حقيقي أن يساعد تنس الطاولة الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد.

والتصلب المتعدد هو حالة طويلة الأمد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون منهكًا بشدة ويتمثل في استهداف الجهاز المناعي لغمد المايلين الذي يحيط بالألياف العصبية بالمخ للحماية، وقد يؤدي خلل الجهاز المناعي في النهاية إلى إصابة العصب بشكل لا رجعة فيه.